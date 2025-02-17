Irak tarihi duyurdu: Türkiye’ye petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacak

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığından bir heyetin yarın Erbil'de IKBY'li yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

Türkiye ve Irak bayrağı (AA)

PETROL İHRACATI BAŞLIYOR



Öte yandan Iraklı Bakan Abdulgani de basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.



Abdulgani, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, IKBY'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetmişti.

Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.