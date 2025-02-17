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Irak tarihi duyurdu: Türkiye’ye petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacak

Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak’tan Türkiye’ye 25 Mart 2023’te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtti. Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak’a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

AA AA
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:56 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:56
Irak tarihi duyurdu: Türkiye’ye petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacak

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    Irak Petrol Bakanı Hayyan Abdulgani, Irak'tan Türkiye'ye 25 Mart 2023'te duran petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını belirtti.

    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Doğal Kaynaklar Bakanı Vekili Kemal Muhammed, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Irak Petrol Bakanlığından bir heyetin yarın Erbil'de IKBY'li yetkililerle bir araya geleceğini kaydetti.

    Petrol boru hattı (AA)Petrol boru hattı (AA)


    Muhammed, petrol ihracatının mart ayına kadar yeniden başlayabileceği değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye ve Irak bayrağı (AA)Türkiye ve Irak bayrağı (AA)

    PETROL İHRACATI BAŞLIYOR

    Öte yandan Iraklı Bakan Abdulgani de basına yaptığı açıklamada, petrol ihracatının bir hafta içinde başlayacağını söyledi.

    Abdulgani, 2 Şubat'ta yaptığı açıklamada, IKBY'nin günlük 300 bin varil petrolü merkezi yönetime teslim edeceğini ve bunun da Irak Petrol Pazarlama Şirketi (SOMO) tarafından Ceyhan Limanı üzerinden ihraç edileceğini kaydetmişti.

    Irak Meclisi, IKBY'den her varil petrolün çıkarılıp taşınmasının maliyetini 16 dolar olarak belirleyen bütçe yasasındaki değişiklikleri onaylamıştı.

    Petrol boru hattı (AA)Petrol boru hattı (AA)

    Paris merkezli Uluslararası Tahkim Mahkemesinin Türkiye ile Irak arasındaki petrol ihracatı konusunda verdiği karar sonrası 25 Mart 2023'te Irak'tan Ceyhan Limanı'na petrol akışı durmuştu.

    Türkiye'ye petrol ihracatının durmasının Irak'a 23 milyar dolardan daha fazla ekonomik zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

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