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"Elimde ses kaydı var" diyen CHP'li Ferihan Karasu TAKVİM'e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım

"Şaibe" iddiaları ile anılan ve iptali için dava açılan olaylı CHP kurultayına ilişkin tartışmalar sürüyor. "Elimde ses kayıtları var" diyerek şaibeyi belgelediğini söyleyen 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, Takvim.com.tr'ye konuştu. "Söylediğim her şeyin arkasındayım. Elimde belge var. O gün ne dediysem o" diyen Karasu "Eğer ifademe başvururlarsa elimdeki belgeleri iletmeye hazırım. Ben sözümün arkasındayım" demecini verdi.

Ahmet Zeren Ahmet Zeren
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:08 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 17:08
Elimde ses kaydı var diyen CHP’li Ferihan Karasu TAKVİM’e konuştu: İfademe başvururlarsa belgeleri yargıya iletmeye hazırım

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    "Şaibe" iddiaları ile anılan CHP'nin 38. Olağan Kurultayı hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma devam ediyor.

    Olaylı kurultayda delegelere çanta çanta dolarlar verildiği, kimine makam kimine iş vadedildiği o günün tanıkları tarafından dile getirildi. Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da "Bavul bavul dolarlar, tablet, telefonlar oy karşılığı verildi ve bazı delegelere iş imkanı sağlamak sözü verilerek seçim sonucu değiştirildi" ifadelerinin yer aldığı dilekçeyle kurultayın iptali için dava açtı.

    35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu Takvim.com.tr'ye konuştu35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu Takvim.com.tr'ye konuştu


    "ELİMDE SES KAYDI VAR" DEMİŞTİ! TAKVİM.COM.TR KARASU'YA ULAŞTI

    Tartışmalar sürerken "Elimde ses kayıtları var" diyerek şaibeyi belgelediğini söyleyen 35.Dönem CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, Takvim.com.tr'den Ahmet Zeren'e önemli açıklamalarda bulundu.


    CHP PM Üyesi Ferihan Karasu, İmamoğlu'nun delege borsasını ifşa etti

    "Söylediğim her şeyin arkasındayım. Elimde belge var. O gün ne dediysem o" diyen Karasu'ya belgeleri basınla paylaşıp paylaşmayacağını sorduk.

    CHP'li Ferihan Karasu 2 delege ile 300 bin TL rüşvet pazarlığı yapıldığını söylemişti (Takvim.com.tr / Arşiv)CHP'li Ferihan Karasu 2 delege ile 300 bin TL rüşvet pazarlığı yapıldığını söylemişti (Takvim.com.tr / Arşiv)


    Karasu, 15 Aralık 2023'teki Beşiktaş CHP örgütüne yaptığı konuşmayı örnek gösterip "Parti önünde yaptığım bir konuşmaydı basına demeç verme niyetinde değilim" ifadelerini kullandı.

    "ELİMDEKİ BELGELERİ YARGIYA İLETMEYE HAZIRIM"

    Şu an için yargı makamlarının kendisini ifadeye çağırmadığını söyleyen Ferihan Karasu, "Eğer ifademe başvururlarsa elimdeki belgeleri iletmeye hazırım. Ben sözümün arkasındayım" demecini verdi.

    "2 DELEGE İLE 300 BİN LİRA RÜŞVET PAZARLIĞI YAPTILAR"

    Karasu, "Delegelere para verildiğini iddia etmiş, Beşiktaş halkının parası ile adam devşirip onlara CHP İl Başkanını, CHP Genel Başkanını yuhalatanlar var. 2 İl delegesine 150 binden 300 bin lira karşılığı rüşvet pazarlığı yapanları Meclis üyesi yapmayın dedim" beyanında bulunmuştu.

    Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)Şaibe ile anılan CHP kurultayının en yakın tanığı Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr'nin sorularını yanıtladı (Takvim.com.tr)

    KURULTAYIN EN ÖNEMLİ İKİ TANIĞI TAKVİM.COM.TR'YE KONUŞTU

    Geride bıraktığımız günlerde de "şaibe" ile anılan ve iptali için dava açılan kurultayın en önemli tanıklarından Tolgahan Erdoğan ve Erkan Çakır Takvim.com.tr'ye ses getiren açıklamalarda bulunmuştu.

    "CHP'Yİ DİZAYN ETMEK İÇİN HARCANAN 250 MİLYON DOLAR VAR"

    Erdoğan, Laleli'den 50 milyon doların nasıl taşındığını, naylon konserlerle delege borsasına finans sağlandığını anlatıp "CHP'yi dizayn etmek için harcanan 250 milyon dolar var" demişti.

    CHP'li belediyelerde şaibeli bir yerel seçim süreci olduğunu açık açık söyleyen Erdoğan, "Söylediklerim ihbar niteliğinde. Ne gerekiyorsa gider anlatırız" şeklinde konuşmuştu.

    CHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattıCHPli Erkan Çakırdan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabatın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı

    "ŞAİBE OLMASA KILIÇDAROĞLU KAZANIRDI, KURULTAYIN İPTALİ İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

    "Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı" diyen Erkan Çakır ise "Haklı bir soruşturma oldu. Rüşvetin belgesi olmaz ama şahidi olur. "Kurultayın iptali için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullanmıştı.


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