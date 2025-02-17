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Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'dan çarpıcı açıklama: Babama kumpas kuruldu

Baykal’ın kızı Prof. Aslı Baykal, TÜSİAD’ın kurucularından İnan Kıraç’ın babasına üç CHP’linin üzerini çizmesini söylediğini belirterek, “Babam buna karşı çıkınca kumpas kurdular” dedi. O üç ismin kim olduğu belirlendi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025
Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’dan çarpıcı açıklama: Babama kumpas kuruldu

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    Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), geçmişte olduğu gibi yine siyasete müdahale etmek istedi. TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras ile Başkan Orhan Turan, hükümeti hedef seçti.

    Hadlerini aşan eleştiriler getirdi. Buna AK Parti'den, siyasilerden ve birçok kesimden "Hükümet yıkıp hükümet kurduğunuz o günler geride kaldı" denilerek tepkiler geldi. Bu tartışmaya CHP'nin merhum Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal, yeni bir boyut getirdi.

    TÜSİAD'ın kurucularından olan ve uzun yıllar Koç Holding CEO'luğunu yapan İnan Kıraç'ın 2010'da babasından skandal bir isteği olduğunu bildirdi. "İnan Kıraç, Deniz Baykal'ı ziyaret ederek 3 isim verdi. Bu kişileri yaklaşan kurultayda listeye almamasını istedi.

    Baykal bu teklifi reddetti, 3 ay sonra kaset komplosu geldi" dedi. Ulusalcı olan o üç ismin Onur Öymen, Önder Sav ve Mustafa Özyürek olduğu öğrenildi. Bununla ilgili Onur Öymen, "Olayı Deniz Baykal'ın Yılmaz Ateş'e aktardığını, kendisinin de Ateş'ten duyduğunu" kaydetti. Prof. Baykal, Deniz Baykal'ın FETÖ'nün kaset kumpası nedeniyle istifa etmesinin ardından koltuğa oturan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "bu üç ismi" de görevden uzaklaştırmasına dikkati çekti.

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    İngiltere merkezli The Economist dergisi, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" başlıklı haber yayınladı. Bağımsız yargı kararlarını çarpıtarak Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Bu algı operasyonunun yalnızca uluslararası medyada değil, TÜSİAD Olağan Genel Kurulu'ndan da benzer sözlerin gelmesi dikkatlerden kaçmadı.

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