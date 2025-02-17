CHP’yi tedirgin eden yakınlaşma: ABB Başkanı Mansur Yavaş milliyetçi kuruluşların kongresinde boy gösterdi!

Ankara'da Milli Egemenlik Kongresi, 10 milliyetçi kuruluş tarafından gerçekleştirildi. Kongrede CHP'yi tedirgin eden yakınlaşma dikkati çekti. Salona İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte geldi.

Yavaş, yaptığı konuşmada, "Türkiye çok şeylere gebe. Yarın bir gün ülke yönetiminde görev verilirse, burada alınacak kararları değerlendireceğimizden şüpheniz olmasın" dedi. Yavaş'ın bu sözleri, üçlü masadaki görüntünün aksine adaylık işareti olarak değerlendirildi.

MEHMET FAHRİ ÖZKAN