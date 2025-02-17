CHP'nin "prematüre" ön seçiminde "tavşan" arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu'na karşı atağa geçti... Peş peşe "adaylık" paylaşımları

"Ön seçim" kararının getirdiği kaos girdabının içerisine düşen CHP'de sular durulmuyor... Özgür Özel , Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş 'ın yaptığı 3'lü zirvenin ardından parti daha da karıştı. 23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçime Mansur Yavaş katılmayacağını duyurdu. Bazı CHP PM üyeleri adayın erken belirlemesini "prematüre doğum olur" diyerek eleştirip İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP, İmamoğlu'na ʺtavşan adayʺ arayışına girdi (Takvim.com.tr)



İMAMOĞLU'NA TAVŞAN ADAY ARAYIŞI



Bir yandan da ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak için İmamoğlu'na "tavşan aday" arayışına girildi.



Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr yayınına konuk olan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Ekrem Bey'e belki de çok sert söylemlerle çıkıp aday olup onun adaylığını parti içerisinde meşrulaştırmak isteyen tavşan adaylar olacaktır" demişti.



Gelişmeye müteakip CHP kulislerinde bazı isimler yankılanmaya başladı.



3 İSİM POTANSİYEL TAVŞAN



Buna göre; İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın isimleri ön seçimde İmamoğlu'na karşı rakip isimler olarak geçiyor.