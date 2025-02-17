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CHP'nin "prematüre" ön seçiminde "tavşan" arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu'na karşı atağa geçti... Peş peşe "adaylık" paylaşımları

CHP'de ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak için Ekrem İmamoğlu'na "tavşan aday" arayışına girildi. 3 isim "potansiyel tavşan" olarak ön plana çıktı. Ön seçime girmeyeceğini duyuran Mansur Yavaş ise atağa geçti. Anketleri elinde koz olarak kullanan Yavaş bu kez Genel Merkez'i Ankara'daki CHP'li ilçe belediyeleri üzerinden sıkıştırdı. Belediye başkanları eş zamanlı olarak "Yavaş aday olsun" paylaşımları yaptı. İki ismin paylaşım yapmaması dikkat çekerken ABB'ye yakın hesaplar "Haydi Bismillah" sözleriyle Yavaş'ın adaylığına zemin aradı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:32 Güncelleme Tarihi :17 Şubat 2025 , 10:47
CHP’nin prematüre ön seçiminde tavşan arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu’na karşı atağa geçti... Peş peşe adaylık paylaşımları

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    "Ön seçim" kararının getirdiği kaos girdabının içerisine düşen CHP'de sular durulmuyor... Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın yaptığı 3'lü zirvenin ardından parti daha da karıştı.

    23 Mart'ta yapılması planlanan ön seçime Mansur Yavaş katılmayacağını duyurdu. Bazı CHP PM üyeleri adayın erken belirlemesini "prematüre doğum olur" diyerek eleştirip İmamoğlu'na sert tepki gösterdi.

    CHP, İmamoğlu'na ʺtavşan adayʺ arayışına girdi (Takvim.com.tr)CHP, İmamoğlu'na ʺtavşan adayʺ arayışına girdi (Takvim.com.tr)

    İMAMOĞLU'NA TAVŞAN ADAY ARAYIŞI

    Bir yandan da ön seçimi meşrulaştırmak ve "demokratik" görünüm kazandırmak için İmamoğlu'na "tavşan aday" arayışına girildi.

    Geride bıraktığımız günlerde Takvim.com.tr yayınına konuk olan CHP'li Tolgahan Erdoğan, "Ekrem Bey'e belki de çok sert söylemlerle çıkıp aday olup onun adaylığını parti içerisinde meşrulaştırmak isteyen tavşan adaylar olacaktır" demişti.

    Gelişmeye müteakip CHP kulislerinde bazı isimler yankılanmaya başladı.

    3 İSİM POTANSİYEL TAVŞAN

    Buna göre; İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'ın isimleri ön seçimde İmamoğlu'na karşı rakip isimler olarak geçiyor.

    ʺTavşan adayʺ arayışı sürerken Mansur Yavaş cephesi atağa geçti (Takvim.com.tr)ʺTavşan adayʺ arayışı sürerken Mansur Yavaş cephesi atağa geçti (Takvim.com.tr)

    CHP "TAVŞAN ADAY" ARARKEN MANSUR YAVAŞ ATAĞA GEÇTİ

    Saraçhane bloğu ve CHP yönetimi tavşan aday arayışını sürdürürken Mansur Yavaş cephesi atağa geçti.

    Ankara'daki CHP'li ilçe belediye başkanları eş zamanlı olarak paylaşımda bulunarak Mansur Yavaş'a adaylık çağrısı yaptı. Paylaşımlarda, Yavaş'ın bir fotoğrafı ile birlikte "yanındayız" mesajı verildi.

    CHP'li Selim Çırpanoğlu: ʺPartimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum” (Takvim.com.tr)CHP'li Selim Çırpanoğlu: ʺPartimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum” (Takvim.com.tr)

    "PARTİMİZİN ADAYI MANSUR YAVAŞ OLSUN"

    Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, paylaşımında, "90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak erken veya zamanlı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.

    Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Yavaş'a destek paylaşımında bulundu.

    Paylaşımlarda, "Seninle yürümek bizim için bir şereftir, milletin iradesinin üstünde başka bir irade olamaz, çalışmaya devam edeceğiz" gibi ifadeler yer aldı.

    Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner (Takvim.com.tr)Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner (Takvim.com.tr)

    BİR TEK O İKİSİ PAYLAŞIM YAPMADI

    Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde Mansur Yavaş'la kriz yaşayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşım yapmaması dikkat çekti.

    ABB'ye yakın hesaplar Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti (Takvim.com.tr)ABB'ye yakın hesaplar Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti (Takvim.com.tr)

    Öte yandan Mansur Yavaş yakınlığıyla bilinen ve Yavaş'ın adaylığını savunan "Ankara Yazıyor" isimli X hesabı "SON KALE MANSUR YAVAŞ HAYDİ BİSMİLLAH" paylaşımıyla adaylık istedi.

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