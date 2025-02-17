CHP'nin "prematüre" ön seçiminde "tavşan" arayışı! Mansur Yavaş İmamoğlu'na karşı atağa geçti... Peş peşe "adaylık" paylaşımları

CHP'li Selim Çırpanoğlu: ʺPartimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum” (Takvim.com.tr)
"PARTİMİZİN ADAYI MANSUR YAVAŞ OLSUN"
Kahramankazan Belediye Başkanı Av. Selim Çırpanoğlu, paylaşımında, "90 yılı aşkın CHP'li bir ailenin ferdi olarak erken veya zamanlı bir Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizin adayının Sayın Mansur Yavaş olmasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi.
Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay, Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın ve Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da Yavaş'a destek paylaşımında bulundu.
Paylaşımlarda, "Seninle yürümek bizim için bir şereftir, milletin iradesinin üstünde başka bir irade olamaz, çalışmaya devam edeceğiz" gibi ifadeler yer aldı.
Erdal Beşikçioğlu ve Hüseyin Can Güner (Takvim.com.tr)
BİR TEK O İKİSİ PAYLAŞIM YAPMADI
Özgür Özel'e yakınlığıyla bilinen Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve yerel seçimlerde aday belirleme sürecinde Mansur Yavaş'la kriz yaşayan Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun paylaşım yapmaması dikkat çekti.
ABB'ye yakın hesaplar Mansur Yavaş'ın adaylığını ilan etti (Takvim.com.tr)
Öte yandan Mansur Yavaş yakınlığıyla bilinen ve Yavaş'ın adaylığını savunan "Ankara Yazıyor" isimli X hesabı "SON KALE MANSUR YAVAŞ HAYDİ BİSMİLLAH" paylaşımıyla adaylık istedi.