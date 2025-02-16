"Türk siyasetinin Ziya'sı" | Bakan Murat Kurum CHP'li Özgür Özel'in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü

ʺTürk siyasetinin Ziya'sıʺ | Murat Kurum'dan CHP'li Özgür Özel'in yalanlarına videolu cevap. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

"ATMA ZİYA" REPLİKLİ VİDEO

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Özgür Özel'in "Bakan Abdurrahman'ı gördüğü bir yerde, Valilikte, Abdurrahman'ın üzerine doğru yürümüş. 'Sen bunu bana nasıl dersin?' diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar." yalanlarını çürüten Yeşilçam'ın ünlü karakteri Ziya'nın replikleriyle gönderme yaptı.