"Türk siyasetinin Ziya'sı" | Bakan Murat Kurum CHP'li Özgür Özel'in yalanlarını Yeşilçam repliğiyle çürüttü

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında yaşandığı iddia edilen tartışmaya ilişkin açıklamalarını yalanladı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile kendisi arasında yaşandığı iddia edilen tartışmaya ilişkin açıklamalarını yalanladı.
"ATMA ZİYA" REPLİKLİ VİDEO
Bakan Kurum, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla, Özgür Özel'in "Bakan Abdurrahman'ı gördüğü bir yerde, Valilikte, Abdurrahman'ın üzerine doğru yürümüş. 'Sen bunu bana nasıl dersin?' diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar." yalanlarını çürüten Yeşilçam'ın ünlü karakteri Ziya'nın replikleriyle gönderme yaptı.
Bakan Kurum, paylaşımında "Özgür Özel, Türk siyasetinin Ziya'sı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Kendisine şifa diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kurum, Özgür Özel'in televizyonda yaptığı açıklamalara, "Ben belediye başkanının üzerine yürümüşüm de, belediye başkanı benim iki yakama yapışmış da… Nasıl bir hayal, nasıl bir uydurma, nasıl bir yalan. İnsanın ağzı açık kalıyor" dedi.