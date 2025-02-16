Tuzla'da kolonları çatlayan 4 katlı bina tahliye edildi! 600 bin bina "acil kentsel dönüşüm" bekliyor... İBB umursamıyor

İstanbul 'da 600 bin binanın acil kentsel dönüşümü gerekirken mega kent her hafta deyim yerindeyse alarm veriyor. 2 hafta önce Bahçelievler'de kolonlarında çatlaklar tespit edilen 6 katlı bina riskli olduğu gerekçesiyle boşatıldı. Son olarak dün gece 23.00 sularında (15.02.20225) Tuzla 'da kolonlarında çatlaklar tespit edilen 4 katlı bina çökme riski taşıdığı gerekçesiyle tahliye edildi.

BİNANIN KOLONLARINDAN SES GELDİ Olay, Evliya Çelebi Mahallesi Ela Sokak üzerinde bulunan Obaköy Sitesi'nin bir bloğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın kolonlarından ses gelmesi üzerine bina sakinleri yetkililere haber verdi. 4 KATLI BİNADA ÇÖKME RİSKİ İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin yaptığı ilk incelemede binanın taşıyıcı kolonlarında çatlaklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine 16 daire bulunan 4 katlı bina çökme riskine karşı tedbir amacıyla tahliye edildi.







BİNA MÜHÜRLENDİ



Tahliye edilen vatandaşların bir kısmı yakınlarına giderken, gidecek yeri olmayanların konaklama ihtiyaçları kaymakamlık ve belediye tarafından karşılandığı öğrenildi. Zabıta ekipleri tarafından mühürlenen binanın durumu detaylı incelemelerin ardından netlik kazanacak.









600 BİN BİNA ALARM VERİYOR, İMAMOĞLU SİSYASİ İKBAL KOVALIYOR



İstanbul'da 600 bin binanın acil kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğu bilinirken İBB hala bir aksiyon almaması tepkileri de beraberinde getiriyor.





Şu sıralar parti içi güç savaşlarına taraf olan, İBB koltuğunu basamak tahtası olarak gören ve adaylık hayaline kapılan Ekrem İmamoğlu ise çıktığı her platformda kentsel dönüşümü eleştirdi. 6 Şubat'ın acısı yüreklerde tazeyken deprem meselesine "seferberlik" ruhuyla yaklaşılmaması "Sadece 16 milyon İstanbullunun değil Türkiye'nin geleceği, "parti içi siyasete" kurban edilmemeli" yorumlarına yol açtı.