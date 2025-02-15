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Yargıya karışmaya çalışan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı!

TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında genel kurul toplantısında yaptığı ‘yargıya müdahaleci’ konuşmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından re’sen soruşturma başlatıldı. Soruşturmaya gerekçe olarak yargıya telkin, yönlendirme ve etkileme teşebbüsü gösterildi.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Şubat 2025
Yargıya karışmaya çalışan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma başlatıldı!

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    TÜSİAD'ın önceki gün gerçekleşen olağan genel kurulu dikkat çeken bir sunumla başlamıştı. 'Politik hayatta olağanüstü olaylar' başlıklı slaytta, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın tutuklanması, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma başlatılması, 'tekelleşme' iddialarıyla hakkında soruşturma başlatılan menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı eylemlerinden tutuklanması, HALK TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanması ve ordudan ihraç edilen genç teğmenlerle ilgili başlıklar yer almıştı.

    "TOPLUMDA ENDİŞE"
    Söz konusu slayt büyük dikkat çekerken, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras da konuşmasında, "Yeni mezun teğmenler ordudan ihraç ediliyor. Bu olaylarda suç vardır, yoktur diyemeyiz. Ancak çok kısa sürede arka arkaya gelen
    bu olayların toplumda endişe yarattığını ve güveni sarstığını söyleyebiliriz. Ayrıca tutukluluğun istisna değil kural haline gelmesi gibi kangrenleşmiş bir sorunun kanunlar değişse de çözülmediğini görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

    YARGIYA TELKİN
    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras hakkında TÜSİAD Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikli sözler sarf ettiği iddiasıyla adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeği aykırı bilgiyi alenen yayma suçlarından re'sen soruşturma açtı.

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