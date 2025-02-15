Trump "savaşa son derken" Çernobil'e İHA'lı saldırı düzenlendi: Nükleer santralde sızıntı var!

ABD Başkanı Trump, Rusya ve Ukrayna ile birlikte savaşa son vereceğini açıkladığı sıralarda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini söyledi. Zelenski, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, Rusya'nın bir insansız hava aracıyla Çernobil Nükleer Santrali'ne saldırı düzenlediğini iddia etti.

Zelenski, santralin yıkılan 4. reaktörünü koruyan yapının hasar gördüğünü belirtti. 4. güç ünitesinin koruyucu sığınağının hasar gördüğü ancak radyasyon seviyesinde artış tespit edilmediği ifade edildi.