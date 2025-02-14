Ukrayna, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir radyasyon sığınağının önemli ölçüde hasar gördüğünü ve bunun ölümcül bir sızıntıya yol açabileceği endişesini artırdığını iddia etti.

CANLI ANLATIM 13:43 14 Şubat 2025 RUSYA "ZELENSKİ'NİN PROVOKASYONU" DEDİ Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne yönelik hava saldırısını bir provokasyon olarak nitelendirdi: Zelenskiy'nin Münih Güvenlik Konferansı'na eli boş gelmeyeceğine şüphe yoktu. 10:53 14 Şubat 2025 ZELENSKİ DUYURDU: RUSYA ÇERNOBİL'İ VURDU Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , X'te yaptığı açıklamada, Rus yapımı yüksek patlayıcı başlıklı saldırı insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurduğunu belirtti. Zelenski barınağın hasar gördüğünü ancak yangının söndürüldüğünü söyledi. RUSYA UKRAYNA'YI TERMİK SANTRAL SALDIRISIYLA SUÇLAMIŞTI Rusya, bu sabah Ukrayna'yı, Zaporijya nükleer santralinin yakınında bulunan ve kendi kontrolündeki bir termik santrale topçu saldırısı düzenlemekle suçlamıştı. Rusya'nın görevlendirdiği yerel yetkililer, Enerhodar kentindeki elektrik santraline yönelik saldırının 13 Şubat akşamı gerçekleştiğini ve 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını söylemişti.