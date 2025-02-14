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CANLI | Çernobil'e İHA'lı saldırı! Zelenski "Rusya vurdu" dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski Rusya'nın Çernobil'i vurduğunu iddia etti. Zelenski Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir radyasyon sığınağının önemli ölçüde hasar gördüğünü ve bunun ölümcül bir sızıntıya yol açabileceği endişesini artırdığını belirtti. Rusya ise saldırı iddialarını reddetti ve iddianın Zelenski'nin provokasyonu olduğunu belirtti.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 13:53
CANLI | Çernobil’e İHA’lı saldırı! Zelenski Rusya vurdu dedi Kremlin yalanladı: Nükleer santralde sızıntı

İÇİNDEKİLER

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    Ukrayna, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne gece saatlerinde düzenlediği insansız hava aracı saldırısında bir radyasyon sığınağının önemli ölçüde hasar gördüğünü ve bunun ölümcül bir sızıntıya yol açabileceği endişesini artırdığını iddia etti.

    Zekenski: Çernobil'i Rus İHA'sı vurdu
    CANLI ANLATIM
    13:43 14 Şubat 2025
    RUSYA "ZELENSKİ'NİN PROVOKASYONU" DEDİ
    Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali'ne yönelik hava saldırısını bir provokasyon olarak nitelendirdi: Zelenskiy'nin Münih Güvenlik Konferansı'na eli boş gelmeyeceğine şüphe yoktu.
    10:53 14 Şubat 2025
    ZELENSKİ DUYURDU: RUSYA ÇERNOBİL'İ VURDU

    Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski , X'te yaptığı açıklamada, Rus yapımı yüksek patlayıcı başlıklı saldırı insansız hava aracının, Çernobil Nükleer Santrali'nin yıkılan 4. güç ünitesinde dünyayı radyasyondan koruyan sığınağı vurduğunu belirtti.

    Zelenski barınağın hasar gördüğünü ancak yangının söndürüldüğünü söyledi.

    RUSYA UKRAYNA'YI TERMİK SANTRAL SALDIRISIYLA SUÇLAMIŞTI

    Rusya, bu sabah Ukrayna'yı, Zaporijya nükleer santralinin yakınında bulunan ve kendi kontrolündeki bir termik santrale topçu saldırısı düzenlemekle suçlamıştı.

    Rusya'nın görevlendirdiği yerel yetkililer, Enerhodar kentindeki elektrik santraline yönelik saldırının 13 Şubat akşamı gerçekleştiğini ve 50 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığını söylemişti.

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