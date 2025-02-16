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AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :16 Şubat 2025 , 02:36 Güncelleme Tarihi :16 Şubat 2025 , 02:42
AFAD duyurdu: Bingöl’de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 02:24'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    (Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)(Takvim.com.tr / Ekran görüntüsü)

    Büyüklük: 4.8 (Mw)
    Yer: Yedisu (Bingöl)
    Tarih: 2025-02-16
    Saat: 02:24:45 TSİ
    Enlem: 39.37 N
    Boylam: 40.63333 E
    Derinlik: 12.79 km

    Depremin derinliği 12.79 km olarak ölçüldü.

    AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AA)AFAD duyurdu: Bingöl'de 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi (AA)

    AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih(TS)EnlemBoylamDerinlik(Km)TipBüyüklükYerDeprem Id
    2025-02-16 02:24:4539.3740.6333312.79MW4.8Yedisu (Bingöl)Detay
    2025-02-16 01:53:0336.8888925.761117.0ML2.8Ege DeniziDetay
    2025-02-16 01:51:5236.9419428.824447.34ML2.5Köyceğiz (Muğla)Detay
    2025-02-16 01:36:4836.9536128.8357.09ML1.8Köyceğiz (Mu��la)Detay
    2025-02-16 01:32:2136.8216725.760567.0ML2.3Ege DeniziDetay
    2025-02-16 01:23:3038.8508337.343337.0ML1.8Gürün (Sivas)

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