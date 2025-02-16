Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bingöl'ün Yedisu ilçesinde saat 02:24'te 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Büyüklük: 4.8 (Mw)
Yer: Yedisu (Bingöl)
Tarih: 2025-02-16
Saat: 02:24:45 TSİ
Enlem: 39.37 N
Boylam: 40.63333 E
Derinlik: 12.79 km
Depremin derinliği 12.79 km olarak ölçüldü.
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
|Tarih(TS)
|Enlem
|Boylam
|Derinlik(Km)
|Tip
|Büyüklük
|Yer
|Deprem Id
|2025-02-16 02:24:45
|39.37
|40.63333
|12.79
|MW
|4.8
|Yedisu (Bingöl)
|Detay
|2025-02-16 01:53:03
|36.88889
|25.76111
|7.0
|ML
|2.8
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-16 01:51:52
|36.94194
|28.82444
|7.34
|ML
|2.5
|Köyceğiz (Muğla)
|Detay
|2025-02-16 01:36:48
|36.95361
|28.835
|7.09
|ML
|1.8
|Köyceğiz (Mu��la)
|Detay
|2025-02-16 01:32:21
|36.82167
|25.76056
|7.0
|ML
|2.3
|Ege Denizi
|Detay
|2025-02-16 01:23:30
|38.85083
|37.34333
|7.0
|ML
|1.8
|Gürün (Sivas)