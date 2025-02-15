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Yasa dışı bahse bir operasyon daha! 7 kişi yakalandı

Tekirdağ’da sosyal medya üzerinden yasa dışı bahis oynadığı ve reklamını yaptığı belirlenen 7 şüpheliye yapılan baskınla yakalandı. Şüphelilerin sosyal medya sitesi X üzerinden yasa dışı bahis oynattığı ve tanıtımını yaptığı öğrenildi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 14:47 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 14:52
Yasa dışı bahse bir operasyon daha! 7 kişi yakalandı

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    Tekirdağ, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sosyal medya hesapları üzerinden yasa dışı bahis oynatan internet sitelerinin teşvik edici reklamlarını paylaşarak bu sitelere oyuncu kazandırdığı belirlenen kişilere yönelik çalışma başlattı.

    Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)Tekirdağ'da jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 7 şüpheli, gözaltına alındı. (DHA)
    İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, şüphelilerin adreslerine yönelik operasyon düzenledi.

    Operasyonda gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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