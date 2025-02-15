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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan TÜSİAD'a tepki!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hükümete parmak sallayan TÜSİAD'a tepki gösterdi. Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz." dedi.

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Giriş Tarihi :15 Şubat 2025 , 16:56 Güncelleme Tarihi :15 Şubat 2025 , 16:56
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan TÜSİAD’a tepki!

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    Sermayenin gücünü kullanarak iktidarlara ayar vermeye kalkan TÜSİAD eski alışkanlıklarıyla yine hükümete parmak sallamaya kalktı.
    TÜSİAD YİK Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı. Siyasilerde ve iş dünyasından TÜSİAD'a tepki yağdı.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından TÜSİAD'a yönelik tepki açıklamalarına ilişkin paylaşım yaptı.

    Hukuk kuralları içinde, ifade özgürlüğü ve eleştiri yapabilme hakkı kadar bu eleştiriyi eleştirmenin de aynı ölçüde temel bir hak olduğunu belirten Yılmaz, "Kimden gelirse gelsin, siyasi bir tutumla ortaya konan görüşlere, muhatap olan siyasi kişilerin cevap vermesinden doğal bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.

    "İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"
    Adli soruşturmaların ise hukukun konusu olduğunu ve bağımsız yargı tarafından kendi mecrasında karara bağlanacağını bildiren Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

    "Demokratik siyasette temel bir düstur olarak gördüğümüz istişare yaklaşımı ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da toplumumuzun her kesimini dinlemeye, ülkemizin geleceği için birlikte çaba göstermeye devam edeceğiz. Geniş toplumsal kesimlerin talep ve beklentilerini, milletimizin çizdiği rotayı siyasetimizde esas almayı sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı, insanımıza hiçbir şey kazandırmayacak ideolojik yaklaşımlar ve karamsarlıkla değil, gerçekçi politikalar ve umutla inşa edeceğiz. Son 23 yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı ile her alanda büyük mesafeler alan ülkemizi, daha ileriye taşıyacak reformları kararlılıkla hayata geçireceğiz. Dünyanın ve bölgemizin ekonomik ve jeopolitik olarak içinden geçtiği bu kritik dönemde, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulandığı üzere iç cephemizi güçlendirmeye, kapsayıcı demokratik siyaset ile hareket etmeye devam edeceğiz."

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