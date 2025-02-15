Başkan Erdoğan’dan Asya-Pasifik dönüşü üçlü masa tepkisi: Allah bu milleti CHP’den korudu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları şöyle: Bu coğrafyada çekilen acılar yokmuş gibi davranmak, ABD'ye bir şey kazandırmaz. Bu yol yanlış bir yol. Ülkesinde hala hakkındaki yargı süreci devam eden Netanyahu'nun söylediklerine inanmak, bölgeyi kana bulamaktan başka bir işe yaramıyor. Sayın Trump'tan seçimden önce verdiği vaadi yerine getirmesini bekliyoruz. Özellikle bu tehciri kabul etmek mümkün değil.



BENİM DERDİM DEĞİL

Kime ne tür bir siyasi yasak gelir veya gelmez her şeyden önce bu benim derdim değil. Bu yargının konusudur. CHP'li belediye başkanları ise, kendi aralarında şu anda savaşıyorlar. Ne benim, ne arkadaşlarım bu konuda herhangi bir meselesi yoktur. Şimdi hançer kimin elinde ve kimin sırtına saplanacak doğrusu bunu da bilmiyoruz. Bunların dertleri hiçbir zaman millete hizmet olmadığı için, hep birbirlerinin kuyusunu kazmakla meşguller. Allah bu milleti inanın CHP'den korudu.

BİRBİRLERİNİ YİYORLAR

Ya bunlar yerel yönetimlerin bazılarında iş başına geldikleri gibi ülkenin başına gelseydiler halimiz nice olurdu? Öyle anlaşılıyor ki masada bu üç kişi de birbirini yemeye başladı.



KOKULAR NASIL BİR ÇUKURDAN GELİYOR

Ankara'da yollar çamurdan yürünmüyor. Sokaklar sahipsiz köpeklerden geçilmiyor. Aynı şey İstanbul için de geçerli. Vatandaş hizmet beklerken, bunlar siyasi ikbal peşinde. Eğer ben bir siyasi parti lideri, Cumhurbaşkanı olarak bunları muhatap alırsam, benim gündemimi işgal ederse bu beni küçük düşürür. Görüyorsunuz partinin bir önceki Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da "Şaibe yoktur" diyemiyor. Bakalım oradaki kötü kokular nasıl bir çukurdan geliyor?

Erdoğan, "Bizim seçim diye bir gündemimiz, derdimiz yok. Türkiye'de böyle bir sıkıntı söz konusu değil. Kabine değişikliği ile ilgili demografik yapıyı göz önünde bulunduracağız. Hiçbir hoca, takımı okumadan sahaya sürmez. Gizli zoom zirvelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na hançeri kim saplayacak diye plan yaptılar. Şimdi hançer kimin elinde, bilmiyoruz. Ana muhalefetin masa kurmaya meraklı olduğunu gördük. Şimdi de üçlü masa kurdular. 3'ü de birbirini yiyor. Herkes, CHP kurultayında neler yaşandığını biliyor. Bakalım oradaki kötü kokular, nasıl bir çukurdan geliyor? Bolu Kartalkaya'daki yangın faciası ile ilgili ne gerekiyorsa yapacağız. Bir zihniyet değişimine gitmemiz şart. Çinli bir firmayla anlaştık. Manisa'da fabrika kurma teşebbüsü var. Çin'in diğer markası da Samsun'da fabrika açacak." diye konuştu.