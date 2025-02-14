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Verilen sözler tutuldu! TOKİ İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı | "Devlet her zaman yanımızdaydı"

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin yol açtığı yaralar tek tek sarılıyor. Devlet var gücüyle sahada çalışmalarını devam ettirirken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı TOKİ, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yapımına başladığı 4 bin 563 konutun tamamının inşasını bitirdi. Evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini paylaşan Bakan Kurum, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliği ile inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun" dedi.

İHA İHA
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:07 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 20:07
Verilen sözler tutuldu! TOKİ İslahiye’deki tüm afet konutlarını tamamladı | Devlet her zaman yanımızdaydı

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep'te bugüne kadar 19 bin 428 konut, 52 iş yeri ve 2 bin 995 köy evi olmak üzere toplam 22 bin 475 konut teslim edildi.

    TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (İHA)TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (İHA)

    29 BİN 500 ANAHTAR TESLİM EDİLECEK

    Yıl sonuna kadar 23 bin 694 konut, bin 219 iş yeri ve 4 bin 587 köy evi olmak üzere toplamda 29 bin 500 konut ve iş yeri teslim edilmiş olacak.

    TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)

    TOKİ İNŞA SÜRECİNİ TAMAMLADI

    Depremde yıkıma uğrayan İslahiye ilçesinde ise TOKİ inşa sürecini tamamladı. 2+1 ve 3+1 olarak radye temel üzerine tünel kalıp sistemiyle 4 bin 563 konut inşa edildi. Evlerin tamamı hak sahiplerine teslim edildi.

    TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)TOKİ, İslahiye'deki tüm afet konutlarını tamamladı. (Takvim.com.tr arşiv)

    "İSLAHİYE'DE TÜM KONUTLARIMIZI TAMAMLADIK"

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni evlerine taşınan vatandaşların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, "İslahiye'de zor günler geride kaldı. Asrın birlikteliği ile inşasına başladığımız tüm konutlarımızı tamamladık. Ailelerimiz sıcak yuvalarında güvenle ve huzurla otursunlar. Haneleri şen olsun" ifadelerini kullandı.

    Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımı. (Ekran görüntüsü)Murat Kurum'un sosyal medya paylaşımı. (Ekran görüntüsü)

    SADECE KONUT DEĞİL SOSYAL ALANLAR DA KAZANDIRILDI

    İlçedeki tüm projeleri tamamlamanın huzurunu yaşadıklarını belirten TOKİ uzmanı Hasan Çolak, "Önceliğimiz depreme dayanıklı konutlar üretmek. Ama bunun yanında vatandaşlarımızın sosyal faaliyetlerini idame ettirebileceği, yeşil alanı fazla olan, çocuk oyun grupları, basket sahaları olan alanları da inşa ettik. Vatandaşlarımızın depremden sonrası hayata adapte olabilmesi için bu donatıların da olması önemliydi. Artık alt yapısıyla, otoparkıyla ve çeşitli sosyal donatılarıyla vatandaşlarımıza evlerini teslim ediyoruz" dedi.

    ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI TOKİ, DEPREMİN ARDINDAN GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLADIĞI 4 BİN 563 KONUTUN TAMAMININ İNŞASINI BİTİRDİ. EVLERİNE TAŞINAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞAN BAKAN KURUM, ʺİSLAHİYE'DE ZOR GÜNLER GERİDE KALDI. ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE İNŞASINA BAŞLADIĞIMIZ TÜM KONUTLARIMIZI TAMAMLADIK. AİLELERİMİZ SICAK YUVALARINDA GÜVENLE VE HUZURLA OTURSUNLAR. HANELERİ ŞEN OLSUNʺ DEDİ. (İHA)ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI TOKİ, DEPREMİN ARDINDAN GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLADIĞI 4 BİN 563 KONUTUN TAMAMININ İNŞASINI BİTİRDİ. EVLERİNE TAŞINAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞAN BAKAN KURUM, ʺİSLAHİYE'DE ZOR GÜNLER GERİDE KALDI. ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE İNŞASINA BAŞLADIĞIMIZ TÜM KONUTLARIMIZI TAMAMLADIK. AİLELERİMİZ SICAK YUVALARINDA GÜVENLE VE HUZURLA OTURSUNLAR. HANELERİ ŞEN OLSUNʺ DEDİ. (İHA)

    "BİZİM İÇİN BÜYÜK İKRAM"

    Yeni evine yerleşen Cemal Yılmaz, konutların hızla inşa edildiğine dikkati çekerek, "Bugünler bize büyük bir nimet gibi geliyor. Her haliyle sana hizmet eden bir kuruluşa sahip olursa insan sevinmez mi? Bu bizim için büyük bir ikram" diye konuştu.

    ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI TOKİ, DEPREMİN ARDINDAN GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLADIĞI 4 BİN 563 KONUTUN TAMAMININ İNŞASINI BİTİRDİ. EVLERİNE TAŞINAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞAN BAKAN KURUM, ʺİSLAHİYE'DE ZOR GÜNLER GERİDE KALDI. ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE İNŞASINA BAŞLADIĞIMIZ TÜM KONUTLARIMIZI TAMAMLADIK. AİLELERİMİZ SICAK YUVALARINDA GÜVENLE VE HUZURLA OTURSUNLAR. HANELERİ ŞEN OLSUNʺ DEDİ. (İHA)ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI’NA BAĞLI TOKİ, DEPREMİN ARDINDAN GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE YAPIMINA BAŞLADIĞI 4 BİN 563 KONUTUN TAMAMININ İNŞASINI BİTİRDİ. EVLERİNE TAŞINAN VATANDAŞLARIN GÖRÜNTÜLERİNİ PAYLAŞAN BAKAN KURUM, ʺİSLAHİYE'DE ZOR GÜNLER GERİDE KALDI. ASRIN BİRLİKTELİĞİ İLE İNŞASINA BAŞLADIĞIMIZ TÜM KONUTLARIMIZI TAMAMLADIK. AİLELERİMİZ SICAK YUVALARINDA GÜVENLE VE HUZURLA OTURSUNLAR. HANELERİ ŞEN OLSUNʺ DEDİ. (İHA)

    "KİMSE İNKAR ETMESİN, 11 İLE YETİŞTİ"

    Hak sahiplerinden Mine Emek ise, "Olmaz dediler. Oldu çok şükür. Gösteriş dediler, gösteriş olmadı. İşte evimde oturuyorum. Kim ne diyorsa ben inanmıyorum. Devletime güveniyorum, inanıyorum. Deprem esnasında bile devlet bizi yalnız bırakmadı. Hani diyorlar ya devlet neredeydi? Devlet her zaman yanımızdaydı. Her şekilde herkese koştular. Bakan Murat Kurum'dan Allah razı olsun. Kimse hakkını inkar etmesin. Bir İslahiye'ye değil 11 ile yetişti" şeklinde konuştu.

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