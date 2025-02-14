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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümete bayrak açtı! Dört bir yandan tepki yağdı: Vesayet dönemi bitti eski Türkiye yok

TÜSİAD, yine siyasete müdahale çabasına girdi. Orhan Turan ve Ömer Aras, hükümete yönelik hadsiz sözler sarf etti. CHP lideri Özel’den de jet hızıyla destek geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hükümete bayrak açtı! Dört bir yandan tepki yağdı: Vesayet dönemi bitti eski Türkiye yok

İÇİNDEKİLER

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    Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu'ndaki sunumunda Başkan Orhan Turan, kürsüye çıktı. Yaptığı konuşmasında, Kara Harp Okulu'ndaki mezuniyet töreninin ardından kılıçlı yemin eden teğmenlerin TSK'dan ihraç edilmesini, son günlerdeki soruşturmaları, tutuklamaları hatırlatıp, bunların toplumda endişe yarattığı ve güven sarstığı yönünde skandal bir açıklama yaptı. Adeta eski Türkiye özlemini haykırdı. Bu konuşması, kısa sürede büyük tepki topladı.

    TAKVİM Yazarı Ekrem Kızıltaş: TÜSİAD'ın kendilerine göre bir algıya hizmet ettiklerini belirterek, "Feryat etmelerinin nedeni, vesayet zincirinin kırılmış olması. TÜSİAD, Türkiye söz konusu olduğunda, kapsayıcı kuşatıcı olması gerekirken maalesef belirli bir klanın sözcüsü haline geliyor. Ama o günler geride kaldı. Birilerinin davasını güden söylem tarzı bunlar." ifadesini kullandı.

    SİCİLİ ÇOK KÖTÜ
    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: TÜSİAD, demokrasi konusundaki kötü sicilini geride bırakmalıdır. AK Parti olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kendisini siyasetin üzerinde gören girişimlere izin vermeyiz. Siyasetin demokratik alanını korumak için kararlıyız.

    MİLLİ İRADE VAR
    Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Türkiye Cumhuriyeti, bir hukuk devletidir. Hiçbir kurum, kuruluş, çıkar grubu, milli iradenin üzerinde değildir. Demokratik sistemimizin temel taşlarından biri, kuvvetler ayrılığı ve yargının bağımsızlığıdır. Artık ayrılacıklı kesimlerin yön verdiği o eski Türkiye yok. Hukuka yönelik her türlü müdahaleye en güçlü şekilde yanıt vereceğiz.

    Ak Parti Gn. Bşk. Vekili Efkan Ala, "Vesayet artıkları hala Milli İradeye müdahale arayışında." diye konuştu.

    TÜSİADın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildirTÜSİADın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir
    TÜSİAD'ın skandal açıklamalarına sert tepki: "Türkiye eski Türkiye değildir"

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