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TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı: Otel yangını faciasında Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı

Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonu'nun görev sürelerinin bir ay uzatılmasına ilişkin TBMM kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Aynı zamanda Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'deki yangınla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonuna üye seçimine dair karar da yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 01:56 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 01:56
TBMM kararları Resmi Gazete’de yayımlandı: Otel yangını faciasında Araştırma Komisyonu üye seçimi kararı

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    Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Bolu Kartalkaya mevkisinde bulunan bir otelde meydana gelen yangın faciasının tüm boyutları ile araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonuna üye seçimi yapıldı.

    TBMM kararları Resmi Gazete'de. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)TBMM kararları Resmi Gazete'de. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    12 Şubat tarihli Genel Kurul'un 56'ncı birleşimi ile yapılan seçimde toplam 22 isim komisyon üyesi olarak seçildi. 13 Şubat'ta yapılan komisyon toplantısıyla ise AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok Başkan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak Başkanvekili, MHP Elazığ Milletvekili Semih Işıkver Sözcü ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan Katip olarak seçildi.

    TBMM kararları Resmi Gazete'de. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)TBMM kararları Resmi Gazete'de. (Fotoğraf: Takvim.com.tr arşiv)

    Ayrıca 13 Şubat tarihli Genel Kurul'un 57'nci birleşiminde Bebek Ölümlerini ve Özel Sağlık Kuruluşlarını Araştırma Komisyonu, Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu ve Çocuklara Karşı Şiddet ve İstismarı Araştırma Komisyonlarının görev süreleri bir ay uzatıldı.

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