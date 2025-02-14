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İstanbul'da özel hastanede skandal: Ameliyathanede stent pazarlığı yaptılar

İstanbul’da özel bir hastanede skandal anlar yaşandı. Kalp krizi geçiren B.T. isimli hasta, ameliyat masasında ölüm kalım savaşı verirken, hastane muhasebecisiyle stent pazarlığı yapmak zorunda kaldı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü, görüntüler sonrası inceleme başlattı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025
İstanbul’da özel hastanede skandal: Ameliyathanede stent pazarlığı yaptılar

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    İstabul'da bir özel hastanede akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 51 yaşındaki B.T. adlı hasta, 13 Ocak'ta göğüs ağrısı şikayetiyle Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne gitti. Hastanın üç damarının tıkalı olduğu belirlendi.

    Doktorlar, acil olarak anjiyo yapılması gerektiğine karar verdi. Bunun üzerine B.T. özel bir hastaneye sevk edildi. B.T. adlı hasta, temizlik görevlilerinin hastalarla ilgilendiğini fark edince tedaviyi reddetti. Fakat doktorlar, kalp krizi riskinin bulunduğunu söylediği B.T'yi anjiyo yapılması için ikna etti.

    EN UYGUN FİYATLISINI İSTEDİ
    Ameliyat için hazırlanan hasta, ameliyathanede akılalmaz bir uygulamayla karşı karşıya kaldı. Hasta, anjiyoya alınmışken hastanenin muhasebecisinin ameliyathaneye girerek stent fiyatlarını konuşmaya başladığı iddia edildi. Bunun üzerine hasta B.T. en uygun fiyatlı stentin takılmasını istedi. Bu kez de hastadan üçüncü stent için 50 bin TL istediği öne sürüldü.

    Ameliyathanedeki skandal pazarlığın görüntüleri bir TV programında yayınlandı. Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği görüntülere kaydedildi. İddialar sonrası Sağlık Bakanlığı, harekete geçti.

    Hiçbir koruyucu kıyafet giymeden ameliyathaneye giren muhasebecinin ameliyat masasındaki hastaya "15'e de var, 18'e de var, 35'e de var. En düşük yapabileceğim 10'a var" dediği duyuldu.

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