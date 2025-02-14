CHP’li belediyelerdeki terör soruşturmasında yeni gelişme: Meclis üyesinin kızı PKK üyesi çıktı!

İstanbul'da belediyelere yönelik terör operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül'ün evinde yapılan aramalarda şok fotoğraflar ele geçirildi.



Gül'ün kızı Dilan Gül'ün bölücü terör örgütü PKK'ya katıldığı belirlendi. Elif Gül ve kocası Fethi Gül'ün bu süreçte aktif rol aldıkları kaydedildi. Elif Gül, eşi ve kızı Dilan Gül'ün 2014'te Şırnak üzerinden PKK'yı ziyarete gittiklerini gösteren video ve fotoğraflar dijital materyaller, dosyaya delil olarak girdi.



10 TUTUKLAMA

Ataşehir ve Kartal Belediye Başkan yardımcıları ile 7 meclis üyesi ve bir danışman, tutuklandı.

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