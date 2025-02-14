Başkan Erdoğan İslamabad’dan dünyaya seslendi: Gazze teklifi vicdan dışı bağımsız Filistin için mücadele edeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya turunun son durağı olan Pakistan'da, Başbakan Şahbaz Şerif tarafından resmi törenle karşılandı. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından tarım, enerji, kültür, bilim ve bankacılık gibi çeşitli alanlarda 24 anlaşma imzalandı.



Tören sonrası Erdoğan, önemli açıklamalar yaptı: Devletimiz ve milletimiz dün olduğu gibi bugün de Keşmirli kardeşlerimiz ile dayanışma içindedir. Pakistan'ın Filistin meselesindeki duruşunu takdirle karşılıyoruz. Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarına gereken desteği verme gayretindeyiz. Gazzeli kardeşlerimizi vatanlarından koparma gibi hukuk ve vicdan dışı tekliflerin olduğu dönemde bu kararlı tavrımızı güçlendirmeliyiz. 1967 Sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan Filistin Devleti'nin temin edilmesi için sabırla mücadele edeceğiz. ERDEM ANILAN

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