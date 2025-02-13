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Başkan Erdoğan'dan Pakistan'da net sözler: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Pakistan İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Hedefimiz 5 milyar dolar" diyerek Pakistanlı iş insanlarını Türkiye'ye çağırdı. Öte yandan Erdoğan'ın gündemi yine Gazze'ydi. Erdoğan, katil İsrail'in verdiği sözü tutmadığını söyledi. "Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir" diyen Erdoğan, "İkinci bir Nekbe'ye engel olmak için elimizden geleni yapacağız" ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:02 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 15:19
Başkan Erdoğan’dan Pakistan’da net sözler: Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye - Pakistan İş Forumu'na katıldı.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar şu şekilde:

    Değerli kardeşim başbakan Şerif'le bu toplantıya katılmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. İkili ticaretimiz yıldan yıla güçleniyor. 2024 yılında ikili ticaret hacmimiz bir önceki yıla göre %30 oranında artarak bugüne kadar ki en yüksek seviyesi olan 1,4 milyar dolara dayandı. Ancak yine de 5 milyar dolarlık ticaret hacmimizin gerisindeyiz. Potansiyelin yerine getirilmesinde şüphesiz hepimize görev düşüyor.

    Ortak bildiri metni ticaret bakanlarımız tarafından imzalandı. Ayrıca kombine yük taşımacılığını geliştirmemiz, çeşitliliği sağlamamız önemlidir. Hayata geçirebileceğimiz projeleri değerlendirmemiz tüm bölgenin menfaatine olacaktır.

    Her geçen yıl dönüşen Pakistan ekonomisinin önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere, tarım, sağlık alanlarında önemli projelere imza atması bekleniyor. Türkiye olarak bu vizyona göre hazırlıklarımızı yapıyoruz.

    Türk müteahhit firmaları Pakistan'da 3,5 milyar doları aşan yatırımlara imza attı. Kapsamlı yatırım teşvikleri sunan ülkemize Pakistanlı firmaları da davet ediyoruz. Burada bir gerçeği bilmenizi isterim. Bizim görevimiz siz iş dünyamıza yardımcı olmak, girişimcilerin önlerindeki engelleri kaldırmaktır. Yatırımcılarımızın iki ülke arasındaki fırsatları en iyi şekilde değerlendirmesi için her türlü desteği verdik. Çok daha iyi yerlere geleceğiz. Türkiye-Pakistan işbirliği semerelerini tüm alanlarda toplayacağız.

    6 Şubat 2023'te tarihimizin en büyük afetlerinden birini yaşadık. 2 depremde 53 binden fazla insanımız hayatını kaybetti. Bu zor günümüzde de Pakistan halkının desteğini, dayanışmasını ilk andan itibaren yanımızda hissettik. Şeref kardeşimin şahsında Pakistan halkına bir kez daha teşekkür ediyorum.

    Gazze, Gazzeli kardeşlerimizindir. Yeni bir Nekbe yaşanmaması için üzerimize düşeni yapacağız

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