Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilmesi hakkında Aci ailesi konuştu: Nihayet beklediğimiz karar çıktı

Tarihler 1 Mart 2024'ü gösterdiğinde İstanbul korkunç bir kazayla sarsıldı. Plastik Cerrah Bülent Cihantimur'un oğlu Timur (16), ehliyetsiz araba kullandı. 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'nin ölümüne yol açtı. Annesi Eylem Tok tarafından ABD'ye kaçırıldı. Türkiye'nin girişimleri sonrası yakalanıp tutuklandı. Katil ile annesi iade davası için Federal Hakim Donald Cabell'in karşısına çıktı.

İADE BELGESİ HAZIRLANACAK

Cihantimur mahkemede önce, kaza yerine gelen sağlık ekiplerini suçladı. "Geç geldiler" dedi ama ABD'li hakim sağlık ekiplerinin Aci'yi hemen sağlık ekiplerine götürdüğünü vurguladı. Cihantimur, Aci'ye çarpan aracı kendisinin kullandığını kabul etse bile, davranışının ölümün "yakın nedeni" olmadığını anlattı.



Cabell, Türkiye Ceza Kanunu'nun 85/2 maddesini hatırlattı! Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki anlaşma hükümlerine göre karar verdi. Anne ile katil oğlunun Türkiye'ye iade hükmetti. ABD hükümeti, bu karar tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde, bir iade tasdiknamesi ve taahhütname sunacak. İade belgesi ABD Dışişleri Bakanlığı'na iletilecek. Sanıklar, Türkiye'ye teslim edilmelerine kadar ABD'de tutulacak.

Amerikan yargısı Oğuz Murat Aci'yi katleden Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine hükmetti... n KARARI veren Hakim Donald Cabell, "Bilerek ve isteyerek çarpmadım" diyen katile yurt dışına kaçtığını hatırlatıp şunu söyledi: Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak suçundan Türkiye'de yargılanacaksın!



MADDİYATLA MANEVİYATIN SAVAŞI

Acılı baba Özer Aci, kararın ardından şunları söyledi: Buradan katilin babası doktor beye sesleniyorum, beni pasif sanma doktor bey. Benim senin kadar param yok ama acımı acısı sayan binlerce insan var. Ben yüzüne karşı da 'Sen yanlış yapmışsın doktor bey' dedim. Bu maddiyatla maneviyatın savaşına döndü. Hala paradan bahsediyorlar. İstanbul'u bana verse oğlum geri gelecek mi? Bedel diyorsa şimdi oğluna bedel biçsin ben o parayı vereceğim.