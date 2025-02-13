Megakent’te kar yağışı korkuttu! Uzmanlar uyardı: Şubat ayında ciddi kar yağışları olacak

Kuzeyden gelen Sibirya soğukları etkisini artırarak sürüyor. Önceki gün peş peşe uyarıların ardından İstanbul dahil birçok kentte dün okullar 1 gün tatil edilmişti. İstanbul'da dün sabah saatlerinde kar yağışı yeniden başlarken, yer yer çile yaşandı.

Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar İstanbul'da bitmeyecek. Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek. Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar, 15 cm kar yapar. Hafta sonu İstanbul'da sıcak hava 12 dereceye kadar çıkacak" dedi. Sadece İstanbul kar çilesi yaşamadı. Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin kar hayatı, felç etti.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtildi.



ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ

Özellikle TEM'de yüzlerce araç yolda kalırken, birçok sürücü buzlanma nedeniyle korkuluklara çarptı. Okulların tatil olması, çocuklar için keyifli eğlencelere dönüşürken, yolda olanlar çile çekti.