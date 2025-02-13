SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Megakent'te kar yağışı korkuttu! Uzmanlar uyardı: Şubat ayında ciddi kar yağışları olacak

İstanbul’da çocuklar, karın sevincini yaşarken, Megakent’te sabah saatlerinde bastıran kar yağışı korkuttu. Prof. Dr. Orhan Şen, “Şubat ayında birkaç kez daha ciddi kar yağışları olacak” dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025
Megakent’te kar yağışı korkuttu! Uzmanlar uyardı: Şubat ayında ciddi kar yağışları olacak

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kuzeyden gelen Sibirya soğukları etkisini artırarak sürüyor. Önceki gün peş peşe uyarıların ardından İstanbul dahil birçok kentte dün okullar 1 gün tatil edilmişti. İstanbul'da dün sabah saatlerinde kar yağışı yeniden başlarken, yer yer çile yaşandı.

    Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Kar İstanbul'da bitmeyecek. Bu ay içinde bir defa daha gelecek. Ay sonuna doğru kar İstanbul'u yine ziyaret edecek. Biraz daha fazla olacak. O gelecek kar, 15 cm kar yapar. Hafta sonu İstanbul'da sıcak hava 12 dereceye kadar çıkacak" dedi. Sadece İstanbul kar çilesi yaşamadı. Çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Tekirdağ ve Kırklareli çevrelerinin kar hayatı, felç etti.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz kıyıları ile Bolu, Tokat, Artvin çevreleri ve Doğu Anadolu'nun doğusu ile Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği belirtildi.

    ÇOK SAYIDA KAZA MEYDANA GELDİ
    Özellikle TEM'de yüzlerce araç yolda kalırken, birçok sürücü buzlanma nedeniyle korkuluklara çarptı. Okulların tatil olması, çocuklar için keyifli eğlencelere dönüşürken, yolda olanlar çile çekti.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Binance
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    CANLI TAKİP | Başkan Erdoğan Malezya ve Endonezya’ın ardından Pakistan’da
    Trump ve Putin telefonda görüştü: Ölümleri durdurma konusunda anlaştık
    Hem erken emeklilik hem de para iadesi: Borçlanma yapanlar dikkat! Vergi indirimi ile ne kadar ödeme geri alınır?
    Tek tıkla hesaplı alışveriş: Bakanlığın zincir market fiyat karşılaştırma sitesi açıldı! TAKVİM tek tek araştırdı
    Napoli’nin gözü Barış Alper Yılmaz’da! İtalyan temsilcisi AZ Alkamaar maçında milli yıldızı takibe alacak
    Galatasaray - Adana Demirspor maçında penaltıyı kim verdi? TFF VAR kayıtlarını açıkladı
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar
    AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır
    DEM Partili Bakırhan’dan Bahçeli’ye geçmiş olsun telefonu: Türkiye’nin size ihtiyacı var
    Putin’den ilk temas: Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü
    Emeklilere bayram ikramiyesi artışı geliyor! Çalışma yapılacak: Kritik tarih belli oldu | 3 formül masada
    Beşar Esad’ın oğlu Hafız devrim gecesini anlattı X hesabı patladı! Rusya’ya nasıl kaçtılar?
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    Bakan Bayraktar’dan Türkmen gazı açıklaması: 20 yıl sonra bir ilk!