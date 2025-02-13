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Suriye'nin kuzeyinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı,7 Şubat'ta bölücü terör örgütü PKK tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:06 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 14:06
Suriye’nin kuzeyinden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

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    Hain terör örgütü PKK'nın açtığı taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay şehit oldu

    MSB AÇIKLADI: HASTANEDE ŞEHİT OLDU
    MSB'den yapılan açıklamada, Oktay'ın 7 Şubat 2025'te Suriye'nin kuzeyinde bir üs bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralandığı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığı belirtildi.

    MSB'nin X paylaşımı MSB'nin X paylaşımı

    Açıklamada, "Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde müşahede altındayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak, 13 Şubat 2025 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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