Gözaltına alınan 2 başkan yardımcısının “terör örgütü üyeliği” ortaya çıktı!

İstanbul'da terör örgütü PKK'nın talimatıyla belediyelere yerleştirildiği iddiasıyla gözaltına alınan Kartal ve Ataşehir belediye başkan yardımcılarının, teröristlerle görüştüğü belirlendi.



Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Y.'nin HTS kayıtlarında terör örgütü PKK ile bağlantılı suç kaydı bulunan 313 kişi ile iletişim kurduğu tespit edildi. Cemalettin Y.'nin irtibatlı olduğu 313 kişiden 6'sının, "terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yakalama kararı bulunan kişiler olduğu delil dosyasında yer alırken, 8 kişinin ise "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından çeşitli cezaevlerinde tutuklu oldukları kaydedildi.

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan G.'nin ise terör suçundan adli kaydı bulunan 52 kişi ile görüştüğü bunlardan ikisinin, "terör örgütüne üye olmak" suçundan arandığı kayıtlara girdi.