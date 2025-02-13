Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı! Dualarda Gazze ve Filistin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum.
Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.
Gecemiz mübarek olsun."