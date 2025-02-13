Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı! Dualarda Gazze ve Filistin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)



Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.



Gecemiz mübarek olsun."