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Başkan Erdoğan'dan Berat Kandili mesajı! Dualarda Gazze ve Filistin

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif’in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum." dedi.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:16 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 21:16
Başkan Erdoğan’dan Berat Kandili mesajı! Dualarda Gazze ve Filistin

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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından Berat Kandili dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Başkan Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Berat'ını tebrik ediyorum.

    Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)Başkan Erdoğan'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    Ramazan-ı Şerif'in müjdelendiği bu mübarek gecenin Gazzeli, Filistinli kardeşlerimiz başta olmak üzere İslam coğrafyasına ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyorum.

    Gecemiz mübarek olsun."

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