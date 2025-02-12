Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar

SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YAŞI 16 ay altına engel koyalım istiyoruz. Okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamalar var.

DEMİR YOLLARI TAHRİP OLMUŞ Suriye'de demir yolları çok ciddi bir şekilde tahrip olmuş. Bu sorunları masaya yatırdık. Ancak havayolu ilk önceliğimiz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Haktan Uysal moderatörlüğünde A Haber özel yayınında ulaştırma projeleri, kalkınma yolu ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Dünyada çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya ve akıllı telefon kısıtlaması (Ekran görüntüsü)

Bizim odaklandığımız düzenleme 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesi yönünde. Sosyal medya platformlarına oyun platformlarını katmayı düşünüyoruz.



ROBLOX VE DISCORD ENGELİ



İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı.

5G TESTİ: DÖRT BÜYÜKLERİN STADINA KURULACAK



5G'de ilk sinyalin 2026 yılında alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, dört büyük futbol kulübünün statlarında deneme yapılacağını ifade etti. Uraloğlu, 5G'ye geçişin ardından internetin 10 kat daha hızlı olacağını açıkladı.

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ PİST



17 Nisan'da inşallah İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın aynı anda inip kalkmasını hayata geçireceğiz.