SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, A Haber özel yayınında ulaştırma projeleri, kalkınma yolu ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki havalimanlarını ayağa kaldıracaklarını ifade eden Uraloğlu, "Suriye'de demir yolları çok ciddi bir şekilde tahrip olmuş." dedi. 16 yaş altına sosyal medya düzenlemesinin oyun platformlarını kapsama konusunu tartıştıklarını dile getiren Bakan, Roblox ve Discord'a erişim engeliyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Öte yandan 5G'de ilk sinyalin 2026 yılında alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, dört büyük futbol kulübünün statlarında deneme yapılacağını ifade etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 21:01 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 21:54
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan A Haber özel yayınında flaş açıklamalar

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Haktan Uysal moderatörlüğünde A Haber özel yayınında ulaştırma projeleri, kalkınma yolu ve gündemdeki konulara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

    Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları:

    THY Suriye'ye haftada 3 sefer yapmaya başladı.

    Türkiye-Suriye karayolu taşımacılığı haritası (Ekran görüntüsü)Türkiye-Suriye karayolu taşımacılığı haritası (Ekran görüntüsü)

    DEMİR YOLLARI TAHRİP OLMUŞ

    Suriye'de demir yolları çok ciddi bir şekilde tahrip olmuş. Bu sorunları masaya yatırdık. Ancak havayolu ilk önceliğimiz.

    Türkiye Suriye'nin alt yapısına el atacak!

    HAVALİMANLARINI AYAĞA KALDIRACAĞIZ

    Şam Havalimanı'nı adam edelim sonra sıra Halep'e gelecek.

    "Düzenleme 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesi yönünde!"

    SOSYAL MEDYAYA ERİŞİM YAŞI

    16 ay altına engel koyalım istiyoruz. Okullardaki telefon kullanımıyla ilgili MEB'in bazı uygulamalar var.

    Dünyada çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya ve akıllı telefon kısıtlaması (Ekran görüntüsü)Dünyada çocuk ve gençlere yönelik sosyal medya ve akıllı telefon kısıtlaması (Ekran görüntüsü)

    Bizim odaklandığımız düzenleme 16 yaşın altındaki çocuklarımızın sosyal medyaya girmemesi yönünde. Sosyal medya platformlarına oyun platformlarını katmayı düşünüyoruz.

    ROBLOX VE DISCORD ENGELİ

    İçerik çıkarılmasıyla ilgili bizim taleplerimizi yerine getirselerdi engelleme olmayacaktı. Ülkemizin kurallarını bildirdik, bu konuda çalışma yaptıklarını söyleyebiliriz. Bakan Uraloğlu bu konuda yapılan anketlerde çoğunluğu düzenlemeye destek verdiğini açıkladı.

    5G TESTİ: DÖRT BÜYÜKLERİN STADINA KURULACAK

    5G'de ilk sinyalin 2026 yılında alınacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, dört büyük futbol kulübünün statlarında deneme yapılacağını ifade etti. Uraloğlu, 5G'ye geçişin ardından internetin 10 kat daha hızlı olacağını açıkladı.

    İSTANBUL HAVALİMANI'NDA ÜÇ PİST

    17 Nisan'da inşallah İstanbul Havalimanı'nda üç uçağın aynı anda inip kalkmasını hayata geçireceğiz.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN