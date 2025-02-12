SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Ticaret Bakanlığı yasakladı! Bu ürünleri çocuklarınıza sakın almayın! Yüksek dozda nikel bulundu

Ticaret Bakanlığı çocuk çantasından bebek tulumuna kadar birçok malzemede limitin üzerinde nikel olduğu tespit edilince toplatma kararı aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:42 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 15:42
Ticaret Bakanlığı yasakladı! Bu ürünleri çocuklarınıza sakın almayın! Yüksek dozda nikel bulundu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Ticaret Bakanlığı ekipleri denetlemelerine ara vermeden devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı gibi Ticaret Bakanlığı da ifşalarını sürdürüyor.

    Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)

    Özellikle çocuklara yönelik ürünlerde birçok uygunsuzluk tespit edildi ve satıştan men ve piyasadan toplatma kararları alındı.

    Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)

    OKUL ÇANTASINDA KURŞUN ÇIKTI

    Okul çantasında limitlerin üzerinde kurşun, bebek tulumunda kopan çıtçıt, çocuk mayosunda boncuk süslemeler, kol saatinde limit üzerinde nikel gibi buluntular tespit edildi.

    Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)

    SAĞLIĞA ZARARLI MADDELER

    Bazı maddeler limitler dahilinde ürünlerde bulunurken limitleri aşması halinde insan sağlığına zarar veriyor.

    Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)Ticaret Bakanlığı'ndan denetimlerinde yasakladığı ürünler (Ekran Görüntüsü)

    Bu nedenle ürünlerin piyasadan toplatılıp imha edilip, satışlarının da yasaklanması kararı alınıyor.

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Endonezya’da Mehmet Marşı’na eşlik etti
    CHP’nin şaibeli kurultayı hakkında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç’tan açıklama
    Türk Telekom
    CANLI TAKİP | İstanbul’da kar yağışı devam edecek mi? Yurt genelinde sıcaklıklar artıyor
    Elon Musk’ın oğlu X Oval Ofis’i birbirine kattı! Burnunu karıştırdı Trump şoke oldu
    FETÖ’cü Ahmet Antepli’den itiraf üstüne itiraf: Adil Öksüz’ü Pensilvanya’da çok kez gördüm: | Soruları nasıl çaldılar?
    Takas Bank
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Başkan Erdoğan Endonezya’da Filistin için ses yükseltti: Gayrimeşru projedir!
    EMEKLİLER DİKKAT! 27 bin TL’ye yükseldi: Promosyonda neler değişecek? Tutarlar daha da artacak mı?
    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi
    CHP’li belediyelere terör operasyonu! Gözaltına alınan isimler ortaya çıktı! Telefon trafiği deşifre oldu
    Kennedy suikastında ikinci tetikçi iddiası! Trump dosyayı açtı araştırma başladı
    Fenerbahçe’de o transfer sezon sonuna kaldı!
    Müge Anlı’da akılalmaz olay! Üfürükçü gözaltına alındı! Polisi de kandırmaya çalıştı
    5 soruda CHP’deki şaibeli kurultay! Delege borsasının tanığı Takvim.com.tr’ye konuştu: Birebir şahidim
    ABD yargısı kararını verdi: Timur Cihantimur ve Eylem Tok Türkiye’ye iade edilecek! Bakan Tunç süreci değerlendirdi
    Başkan Erdoğan ile Malezya Başbakanı Enver İbrahim arasında Togg diyaloğu: Ses duyuyor musun? | Şoförlüğüme güvenmene şaşırdım
    CHP’li Erkan Çakır’dan Şaibe olmasa Kılıçdaroğlu kazanırdı itirafı! Özgür Karabat’ın otel köşelerinde dağıttığı dolarları anlattı
    Gülen Gözler’in Hasret’i Lale Ilgaz bakın şimdi ne halde! Adile Naşit’le Münir Özkul’un minik kızı artık 65 yaşında!