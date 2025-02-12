Santorini Adası beşik gibi sallanmaya devam ediyor! Depremler Atina’dan bile hissediliyor

Yunanistan hükümetinin olağanüstü hal ilan ettiği Santorini Adası, son deprem dalgasının en güçlü sarsıntısını Pazartesi akşamı yaşadı. 5.3 büyüklüğündeki deprem Atina'da da hissedildi.



26 Ocak'ta bu yana süren depremler nedeniyle en az 11 bin kişi hava ve deniz yoluyla bölgeden ayrıldı. Atina Üniversitesi Sismoloji Laboratuvarı'na göre 12 bin 800'den fazla deprem tespit edildi. AFAD, olası bir tsunami ve acil durumlarda uyarı amacıyla bir mobil siren sisteminin Bodrum ilçesine konuşlandırıldığını açıkladı.

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