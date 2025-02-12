Dünyanın en zenginleri belirlendi! Servetleri akıllara zarar

Forbes'in "Dünyanın en zengin insanları" (milyar doların üzerinde serveti olan) sıralamasında Türkiye'den 27 iş insanı yer alıyor. Bu isimlerden ilk 5'i ise, Murat Ülker, Şaban Cemil Kazancı, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve İbrahim Erdemoğlu. ABD merkezli Forbes dergisi, 150 ülke içinde en fazla milyarderin 883 kişiyle ABD'de yaşadığını yazdı.

Listenin ikinci sırasında ise 406 milyarderle Çin yer alırken Hindistan 200 iş adamıyla 3. oldu. 27 Türk'ün dolar milyarderi olduğu listede Türkiye 22. yer buldu.