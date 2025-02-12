Deniz Akkaya kızının okuluna ateş püskürdü: "Çocuğumu kaçırıyorlar"

Deniz Akkaya, kızının seyahat iznini eski eşi Efe Önbilgin'e veren özel bir Fransız okuluna ateş püskürdü. Akkaya, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Okulun yaptığı rezilliklere devam ediyoruz. Üç ayrı avukattan velayet hakkının aile bakanlığı tarafından bana verildiği belgelerini sunmuş olmamıza rağmen. Seyahat iznini hiçbir velayet hakkı olmayan şahıstan alıyorlar. Pek tabii ki bunun üstüne tekrar ihtarname gönderdik, aynı zamanda ben şahsen İtalya konsolosluğuna bunun bir çocuk kaçırma operasyonu olduğunu mail ile bildirdim. Gördüğünüz gibi Türk parasını koruma kanunu hiçbir şekilde ciddiye alınmadan tüm ödemeleri Euro üzerinden almaya devam ediyor."