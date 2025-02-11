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En uygun ürün nerede? Fahiş fiyatların önüne geçmek için yeni uygulama

Marketlerdeki fahiş fiyatların önüne geçmek için TÜBİTAK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ortak çalışmasıyla bir internet sitesi açıldı. Zincir marketlerdeki 50 bine yakın ürünün fiyatı söz konusu internet sitesiyle anlık olarak karşılaştırılabilecek.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:22 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 15:28
En uygun ürün nerede? Fahiş fiyatların önüne geçmek için yeni uygulama

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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya adresi X üzerinden yaptığı açıklamada, "https://marketfiyati.org.tr" internet sitesinin linkini paylaşarak, "Merkez Bankası ve diğer ilgili kamu kurumlarının araştırmaları için TÜBİTAK eliyle yürüttüğümüz çalışmanın ürünü olan internet sitesini tüm vatandaşlarımızın istifadesine ve erişimine açtık. Böylelikle herkes, zincir market şubelerindeki 50 bine yakın ürünün fiyatını görecek ve karşılaştırma yapabilecek. Hayırlı olsun!" ifadelerini kullandı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    7 MARKETİN TÜM FİYAT VERİLERİ SİSTEMDE
    Merkez Bankası ile birlikte yürütülen proje kapsamında 7 zincir marketin verileri TÜBİTAK BİLGEM sistemlerine aktarıldı.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Fiyat bilgileri paylaşımda olan zincir marketler arasında A101, BİM, CarrefourSA, HAKMAR, MİGROS, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve ŞOK Marketleri yer alıyor.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    UYGULAMA ÜZERİNDEN DE ERİŞİM
    TÜBİTAK BİLGEM, gelen veriler üzerinde aykırı değerlerin temizlenmesi ve veri kalitesinin artırılması amacıyla birtakım metotlar uygulayarak, algoritmalar geliştirdi.

    Takvim Foto ArşivTakvim Foto Arşiv

    Bu yöntemle temizlenen veriler, CimriMarkette ve MarketTamam uygulamaları ile paylaşılarak, bu uygulamalar marifetiyle anlık yayınlanıyor. Ayrıca "Market Fiyatı" mobil uygulaması da yakında erişime açılacak.

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