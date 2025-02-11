Başkan Erdoğan’dan Malezyalı yatırımcılara çağrı: Türkiye’ye güvenen kaybetmez

Malezya ziyareti kapsamında temaslarını sürdüren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye-Malezya İş Forumu"na katıldı.
Forumda konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Ekonomi programımızın meyvesini topluyoruz. Türkiye Yüzyılı hedefiyle durmadan yürüyeceğiz.
Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.
Dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İkili ticaretlerde milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.