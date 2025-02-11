Başkan Erdoğan’dan Malezyalı yatırımcılara çağrı: Türkiye’ye güvenen kaybetmez

Forumda konuşan Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Türkiye ekonomisi, bölgemizdeki çatışmalara savaşlara ve 2023 yılında yaşadığımız asrın felaketi olan büyük depreme rağmen büyümesini sürdürüyor. Son 20 senede yıllık ortalama yüzde 5 dolaylarındaki büyüme oranını yakalayabilen az sayıda ülkelerden biriyiz.

Dünya genelinde İslami finansın gelişiminde ülkelerimizin öncü rol oynayacağına inanıyorum. İkili ticaretlerde milli para birimlerinin kullanılmasının önemli olduğunu düşünüyorum.