SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

AK Parti'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu'na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki gösterdi. Dervişoğlu'nun açıklamalarını akıl dışı olarak tanımlayan Çelik, "İyi Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa, "Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan" nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir." dedi.

AA AA
Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 19:50 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 20:13
AK Parti’den Başkan Erdoğan’ı hedef alan Müsavat Dervişoğlu’na sert tepki: Akıl dışı bir yaklaşımdır

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki göstererek, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır." ifadesini kullandı.

    SON DERECE YAKIŞIKSIZ VE ÇİRKİN
    Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Dervişoğlu'nun, Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerinin son derece yakışıksız ve çirkin olduğunu belirtti.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in paylaşımı (Ekran görüntüsü)

    AKIL DIŞI BİR YAKLAŞIMDIR

    Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca geldiği her göreve milletin onayıyla geldiğini vurgulayan Çelik, "Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak akıl dışı bir yaklaşımdır. İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Türkiye'de karanlık vesayetçi zihniyete söylemesi gereken sözleri, siyasi pusulasını kaybetmiş bir yaklaşımla Cumhurbaşkanımıza söylüyor." değerlendirmesinde bulundu.

    Çelik, millete ait her türlü değeri Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan çiğneyen vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği sayesinde gerçekleştiğini ifade etti.

    Bu nedenle Türkiye'de vesayetçi zihniyete karşı mücadelenin ve milli iradeyi savunmanın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile özdeşleştiğini dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

    "İYİ Parti Genel Başkanı, gerçek bir siyasi cümle kurmak istiyorsa 'Allah'tan korkmadan, milletten utanmadan' nitelemesini milli her türlü değeri çiğneyenlere ve ona destek vermiş olanlara söylemelidir. Cumhurbaşkanımızın milli iradeye bağlılığını sorgulamak, demokrasi karşıtı bir savrulmadan başka bir şey değildir."

    İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı. (AA)

    Bugün TBMM'deki İyi Parti grup toplantısında erken seçim çağrılarına değinen Dervişoğlu, "Erdoğan, bir daha seçilmeyi, ölene kadar seçilmeyi adım adım planlamaktadır. Çekindiği bir şey yoktur. Kural, anayasa, kanun tanımamaktadır. Milletten utanmamakta, Allah'tan da korkmamaktadır." diyerek Başkan Erdoğan'ı hedef almıştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN