Trump Prens Harry için karar değiştirdi! Sınır dışı etmeyecek

ABD Başkanı Donald Trump, 2024 yılında İngiltere Kralı 3. Charles'ın ABD'de yaşayan oğlu Sussex Dükü Prens Harry'yi sınır dışı edebileceğini ima etmişti. Trump, son açıklamasında Prens'in eşi Meghan Markle ile yeterince sorunları olduğunu, kendisini sınır dışı etmek istemediğini söyledi.



Bu açıklamaların ardından bir törene katılan çift, sevgi dolu karelere imza atsa da aslında büyük bir panik içinde oldukları ortaya çıktı. US Magazine'in haberine göre Prens Harry'nin yakınlarına, "Maalesef bu bizim için bir garanti değil. Adımız sürekli olumsuzluklarla yan yana geliyor. B planımız olmalı" dediği iddia edildi. Çiftin planının ise Kanada'ya yerleşmek olduğuna dikkat çekildi.

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