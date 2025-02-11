83 yaşında yaşamını yitiren Asil Nadir’in vasiyeti ortaya çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı iş insanı Asil Nadir, 83 yaşında hayatını kaybetti. Nadir'in ölüm haberini eşi Nur Nadir, sosyal medyadan duyurdu. Nadir, bir süredir Lefkoşa'da hastanede tedavi görüyordu.



Nur Nadir, eşinin ölümü halinde yayımlanmak üzere hazırlandığı anlaşılan mesajını da sosyal medya hesabından paylaştı. Asil Nadir imzalı mesajda, "Kıbrıslılar'ın onurlu yaşam mücadelesi ve davası için ömrümü ve emeklerini feda ettim. Bu topraklarda doğmuş ve ölmüş bir Kıbrıslı olarak size vasiyetim her seye rağmen bu topraklara sahip çıkmanızdır." ifadesi yer alıyor. Nadir'in bir kız bir erkek iki çocuğu vardı.



ASİL NADİR KİMDİR?

1980'da İngiltere'deki iş hayatına bez ticaretiyle başlayan Nadir, Polly Peck adlı küçük bir tekstil şirketine yaptığı yatırımla yolculuğuna başladı. Nadir, ofisinin de bulunduğu Londra'nın merkezindeki semte gönderme yapan "Berkeley Meydanı'nın Sultanı" lakabıyla anılır olmuştu. Nadir, zirvede olduğu dönemde Türkiye'de medya sektörüne de girmişti.



Günaydın Gazetesi'ni satın aldı, bugün Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Vestel'i kurdu. 1990 Ağustos ayında bir anda her şey değişti. İngiltere'de borsa dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalan Nadir, Aralık 1990'da gözaltına alındı. 17 binden fazla kişi işsiz kaldı. Bu durum o tarihe kadarki en büyük şirket çöküşü olarak tarihe geçti.

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