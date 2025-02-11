Ticaret Bakanlığı fırsatçılara ceza yağdırdı! 126.7 milyon TL’lik yaptırım uygulandı

Fırsatçılar imkan buldukça fahiş fiyat silahına sarılırken, ilgili kurumlar da hemen bunların yakasına yapışıyor. Kartalkaya'da yangın faciası yaşandı, güvenlik ekipmanları fiyatları adeta patlama yaptı. Özel okulların erken kayıt dönemi başladı, yemek ve etüt gibi hizmetlerde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.



Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu da hemen harekete geçti, fırsatçılara cezayı kesti. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Kartalkaya'daki otel yangını felaketinin ardından özellikle e-ticaret platformları başta olmak üzere muhtelif satış kanallarında yangın güvenlik ekipmanlarına yönelik fahiş fiyat artışlarına dair şikayetler geldiği, bunun üzerine geniş çaplı inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Yangın güvenlik ekipmanlarında fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen işletmelere 7 milyon 696 bin lira ceza uygulanmasına karar verildi" denildi.

OKULLARA DENETİM



Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen çalışmaların intikal etmesiyle özel öğretim kurumlarınca sunulan mal ve hizmetlere ilişkin fahiş fiyat artışlarının da Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yetkisi dahilinde incelenmeye alındığı ifade edilen açıklamada, şöyle devam edildi: "Özel okulların temel hizmetlerinde fahiş fiyat artışı uygulanıp uygulanmadığının tespiti amacıyla müfettişlerce kapsamlı denetim faaliyetleri icra edilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde, bilhassa etüt, yemek, kitap-kırtasiye ve kıyafet ücretlerinde en yüksek fiyat artışlarını uygulayan özel öğretim kurumları ile ülke genelinde yaygın bir eğitim ağına sahip olan okullar, detaylı değerlendirilmeye tabi tutulmuştur. Haksız kazanç sağlayarak vatandaşları mağdur eden ilgili özel okul işleticisi firmalar hakkında 66 milyon 207 bin lira ceza uygulanmasına karar verilmiştir."

PİYASAYA SIKI TAKİP

Bakanlık, denetimlerin tarifeye aykırı ekmek satışı yapan fırınlar, fahiş fiyatla satış yapan kasaplar, zincir marketler ve diğer perakende işletmelere kadar geniş bir yelpazede yürütüldüğüne dikkat çekerek, şu bilgileri paylaştı: "Mevzuata aykırı hareket eden işletmelere 52 milyon 824 bin lira ceza uygulanmasına karar verilmiştir. Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, yılın ilk toplantısında, fahiş fiyat artışı yapan işletmelere toplam 126.7 milyon lira ceza uygulanması kararı almıştır."