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Kar yağışı nedeniyle bugün feribot seferleri iptal mi? İDO - BUDO iptal edilen feribot seferi listesi

Marmara Bölgesi soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye devam ederken bölgedeki deniz ulaşımında da aksaklıklar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre bölgenin doğu kesimlerinde yağmur ve karla karışık yağmur beklenirken yüksek kesimlerde kar yağışının etkisini artıracağı tahmin ediliyor. Çanakkale, İstanbul, Sakarya, Kocaeli ve Bursa illerinde kar yağışı sürerken fırtına nedeniyle deniz ulaşımında iptaller yaşanabilir.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:35 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 08:35
Kar yağışı nedeniyle bugün feribot seferleri iptal mi? İDO - BUDO iptal edilen feribot seferi listesi

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    İstanbul, Bursa, Yalova ve Bandırma arasında deniz ulaşımını etkileyen olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre İstanbul'da aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara bölgesinin genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına deniz otobüsü seferlerinde aksamalara yol açabilir.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İDO ve BUDO Sefer Durumları

    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını etkileyebilecek iptallerle karşı karşıya kalabiliyor.

    İDO Seferleri Durumu: İstanbul'dan Bursa, Yalova ve Bandırma'ya yapılacak feribot seferleri için resmi bir iptal açıklaması bulunmuyor. Yolcular, İDO'nun resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer bilgilerini kontrol edebilirler.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    İDO GÜNCEL İPTAL SEFER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

    BUDO Seferleri Durumu: BUDO da hava şartlarından etkilenebilecek bir ulaşım hattı olarak, seferlerde aksaklıklar yaşanabilir. Ancak şu ana kadar BUDO, 11 Şubat için herhangi bir iptal açıklaması yapmamıştır. Gün içinde yapılacak iptaller, BUDO'nun resmi kanallarından duyurulacaktır.

    (Takvim Foto Arşiv)(Takvim Foto Arşiv)

    BUDO GÜNCEL İPTAL SEFER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN!

    Şehir Hatları'nda Aksaklıklar

    İstanbul'da Şehir Hatları'na bağlı vapur seferleri de hava koşullarından etkilenebiliyor. Lodos ve fırtına nedeniyle bazı hatlarda iptaller ve sefer aksaklıkları yaşanabilir. Yolcular sefer bilgilerini öğrenmek için Şehir Hatları'nın resmi internet sitesinden veya mobil uygulamalarından güncel bilgilere ulaşabilirler.

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