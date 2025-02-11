Kar yağışı nedeniyle bugün feribot seferleri iptal mi? İDO - BUDO iptal edilen feribot seferi listesi

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İstanbul, Bursa, Yalova ve Bandırma arasında deniz ulaşımını etkileyen olumsuz hava koşullarıyla karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan uyarılara göre İstanbul'da aralıklı yağmur ve yer yer karla karışık yağmur bekleniyor. Marmara bölgesinin genelinde etkili olan kar yağışı ve fırtına deniz otobüsü seferlerinde aksamalara yol açabilir.

(Takvim Foto Arşiv) İDO ve BUDO Sefer Durumları İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşımını etkileyebilecek iptallerle karşı karşıya kalabiliyor. İDO Seferleri Durumu: İstanbul'dan Bursa, Yalova ve Bandırma'ya yapılacak feribot seferleri için resmi bir iptal açıklaması bulunmuyor. Yolcular, İDO'nun resmi internet sitesinden veya mobil uygulamasından güncel sefer bilgilerini kontrol edebilirler.