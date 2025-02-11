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Mansur Yavaş gemileri yaktı! Üçlü masa boşuna toplandı

Mansur Yavaş, köprüleri yaktı. İddiaya göre ön seçime katılmayacağını vurguladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Mansur Yavaş gemileri yaktı! Üçlü masa boşuna toplandı

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    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, anketlerde kendisini geçen ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı da saf dışı bıraktı. Önceki gün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İmamoğlu ile yapılan 3'lü zirvede Mansur Yavaş'ın, cumhurbaşkanlığı adaylığı için ön seçime katılmama kararı aldığı vurgulandı.

    Siyasi kökeni sebebiyle parti içerisinde İmamoğlu kadar gücü olmadığı için ön seçimde kaybetmesine kesin gözüyle bakılan Yavaş'ın, cumhurbaşkanı adayının bu seçimle ilgili anketleri masaya koyarak yanlış politikaları anlattığı anlaşıldı.

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