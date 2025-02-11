Kalyon PV’ye yatırımcılardan büyük ilgi!

Kalyon PV'nin halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı. Pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3.3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 11.26 oldu. Halka arzda, 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunuldu.

4.48 KAT TALEP

Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar, halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4.48, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0.88, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1.24, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1.26 kat talep toplandı. Halka arzda, 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da 13 Şubat'ta yapılacak gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.



Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, "Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesi. Amacımız, yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, ülkemize ve bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmek" dedi.