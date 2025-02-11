SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Kalyon PV’ye yatırımcılardan büyük ilgi!

Yerli ve yabancı yatırımcıların büyük ilgi gösterdiği Kalyon PV’nin halka arzında 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Kalyon PV’ye yatırımcılardan büyük ilgi!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Kalyon PV'nin halka arzında talep toplama süreci sonuçlandı. Pay başına 70,30 lira sabit fiyatla gerçekleşen halka arzın toplam büyüklüğü 3.3 milyar lira, şirketin halka açıklık oranı yüzde 11.26 oldu. Halka arzda, 46 milyon 334 bin 639 lira nominal değerli paylar satışa sunuldu.

    4.48 KAT TALEP
    Yurt içi bireysel ve yüksek başvurulu yatırımcılar ile yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılar, halka arza yoğun ilgi gösterdi. Yüksek başvurulu yatırımcılardan 4.48, yurt içi bireysel yatırımcılardan 0.88, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 1.24, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 1.26 kat talep toplandı. Halka arzda, 290 bin 801 yatırımcının talebi karşılandı. Halka arz edilen şirket payları, Borsa İstanbul'da 13 Şubat'ta yapılacak gong töreni sonrası işlem görmeye başlayacak.

    Kalyon PV Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Kalyoncu Şeherli, "Halka arz sürecine gösterilen yoğun ilgi, yatırımcıların şirketimize ve vizyonumuza duyduğu güvenin en somut göstergesi. Amacımız, yatırımlarımızı ve faaliyetlerimizi kararlılıkla sürdürerek, ülkemize ve bize güvenen yatırımcılarımıza en iyi şekilde değer katmaya devam etmek" dedi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan Malezya’da! Resmi törenle karşılandı
    CANLI | Hamas tarih vererek duyurdu: Gazze’de rehine takası ertelendi!
    Takas Bank
    İstanbul’da 48 saat etkili olacak! Meteoroloji’den 6 il için yoğun kar alarmı! Kazma küreği hazırlayın
    Emekli maaşı farkları hesaplara yatıyor! SGK tarihi açıkladı | Kim ne kadar alacak?
    Doktorlara 13 milyarlık reçete! Maliye’nin radarına takıldılar
    Emeklilikte yeni dönem: Ekim 2008’den önce sigortalı olanlar dikkat! Engelliler için neler değişti? Nasıl aylık bağlanacak?
    Özgür Özel’e deprem turisti çıkışı | AK Partili Hüseyin Yayman: CHP geleneğinde var
    Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek
    Mahkemelik olan CHP kurultayında kara para gölgesi! 50 milyon dolarlık şaibe İmamoğlu başrolde... Dövizci açtırıp balya balya taşıttı
    Afyonkarahisar’da fabrika yangını! Ekipler bölgede: Ölü ya da yaralı var mı?
    Gabar’da günde 75 bin varil petrol üretimi! Bakan Ali Yerlikaya rakamlarla açıkladı
    Ferdi Tayfur’a böbreğini para karşılığı mı verdi? Timur Turanbayburt ilk kez konuştu: Babama düşman ettiler
    Fenerbahçe’den son gün harekatı! Ezeli rakibin eski yıldızı listede
    Bakırköy Aya Yorgi Rum Ortodoks Kilisesi’nde zam krizi: Ayinler süresiz askıya alındı
    CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
    CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak
    Przemyslaw Frankowski resmen Galatasaray’da! Yıldız futbolcunun maliyeti belli oldu
    TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor
    CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı