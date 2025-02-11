İstanbul’da musluklardan su değil çamur aktı! Vatandaşlardan tepki yağdı

İstanbul'da Üsküdar, Bakırköy, Bağcılar, Bahçelievler ve Güngören'de musluklardan adeta çamur aktı. Herkes İSKİ'ye tepki yağdırdı. İBB ile İSKİ, skandal bir açıklama yaptı. "Suyun renginde meydana gelen değişimin insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecek bir durum olmadığını belirtmekle beraber, ilgili birimlerimiz tarafından sahada gerekli deşarj çalışmaları sürdürülmekte olup en kısa sürede problem giderilecektir" ifadelerini kullandı. Bu paylaşımı okuyan vatandaşlar, adeta çıldırdı: Çamura yatmayın!

KÖRFEZ BATTI

İzmir'de CHP'li belediyelerin skandal uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atık suları İzmir Körfezi'ne deşarj ettiği belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, belediyeye 1,6 milyon liralık ceza kesti. İlgililer hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi.