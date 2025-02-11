Ferdi Tayfur’a böbreğini veren Timur Turanbayburt mirastan men edildi

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana sor", "Ben de Özledim" gibi şarkılarıyla efsane olan Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Ferdi Tayfur, 4 Ocak'ta son yolculuğuna uğurlandı. Vefatından günler sonra Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı, tartışmalar ve yeni iddialar bitmedi.

KÜFÜRLER VAR

Tüm bu gelişmelerin ardından Tuğçe Tayfur, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanmasını talep ederken; usta sanatçıya böbreğini veren oğlu Timur Turanbayburt'a ait oduğu iddia edilen paylaşımlar da gündem oldu. Turanbayburt'a ait olduğu söylenen paylaşımlarda yer alan küfürlü ifadeler dikkat çekti.

İDDİALAR SAÇMA

Konuyla ilgili Tuğçe Tayfur'dan açıklama geldi. Tuğçe Tayfur, "Ağabeyim o kadar üzgün ki. 'O mesajlar nedir?' diye kendini yerden yere atıyor. Abim 'ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Bu mesajlar doğru değil' diyor. A��abeyimin babamdan böbreğini geri istemesi söz konusu değil. Ağbeyim video mesajla açıklama yapacak. Ağabeyim seve seve böbreğini babamıza verdi. Hepimiz sıradaydık, onunki uyunca hemen ameliyat süreci başladı" dedi.