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Doktorlar Maliye Bakanlığı'nın radarına takıldı! 13 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi

Serbest çalışan doktorlara yönelik inceleme sonuçları dudak uçuklattı. 3 bin 663 doktorun 13 milyar liralık hasılatı kayıt dışı bıraktığı görüldü. Dişten yıllık 67 milyon lira kazanıp 3 milyon, saç ekiminden 69 milyon lira alıp 7 milyon lira gösteren çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Doktorlar Maliye Bakanlığı’nın radarına takıldı! 13 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit edildi

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    Kayıt dışı faaliyet gösteren meslek grupları ve sektörlere yönelik denetimler sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından yürütülen çalışmalarda, özel muayenehanelerde doktorluk yapan mükelleflerin beyannameleri ve mali uyum seviyeleri yapay zeka destekli analiz programları kullanılarak incelendi.

    YÜZDE 400'E VARAN FARK
    Özel muayenehane sahibi bazı doktorların, hastalarından aldığı muayene ücretlerini, estetik ve cerrahi operasyonlar ve diş tedavisi gibi işlemlerden kazandıkları gelirleri beyanlarına tam olarak yansıtmadığı, beyan ettiği gelir ile gerçek kazançları arasında yüzde 400'lere ulaşan farklar olduğu belirlendi. Yapay zeka destekli analizlerle, vergi beyanları ile gelirleri arasında uyumsuzluk olan doktorlardan ilk etapta en riskli 3 bin 663 mükellef tespit edildi. Bu mükelleflerin yaklaşık 13 milyar lira tutarındaki hasılatı kayıt dışı bıraktığı anlaşıldı.

    CERRAHLAR DA GİZLEDİ
    Genel cerrahi, ortopedi ve beyin cerrahisi gibi alanlarda faaliyet gösteren bazı doktorların, ameliyat ve muayene ücretlerini eksik beyan ettiği de belirlendi. Özellikle özel hastanelerle anlaşmalı çalışan ya da kendi muayenehanesinde hasta kabul eden cerrahların, ameliyat ücretlerini düşük göstererek gelirleri gizlediği tespit edildi. Bir kadın doğum uzmanının yıllık 53 milyon lira gelirini beyan dışı bıraktığı ve 6.5 milyon lira olarak bildirdiği görüldü. Diş hekimlerine yönelik incelemelerde, özellikle implant, protez, ortodonti ve estetik diş tedavilerinden elde edilen gelirlerin eksik beyan edildiği anlaşıldı. Bir diş hekiminin yıllık 67 milyon lira olan hasılatını, 3 milyon lira olarak gösterdiği saptandı.

    850'Sİ MATRAH DÜZELTTİ
    Estetik sektörü de denetimlerin odağına yerleşti. Özellikle yurt dışından hasta kabul eden ve dövizle çalışan bazı estetik kliniklerinde gelirin önemli bölümünün beyan dışı kaldığı belirlendi. Saç ekimi konusunda uzman bir doktorun yıllık gelirini 7 milyon lira olarak beyan etmesine karşın 69 milyon lira hasılat elde ettiği anlaşıldı. Kayıt dışı kazanç elde eden mükelleflerin gönüllü uyum kapsamında vergi dairelerine davet edilmesine başlandı. İlk aşamada gönüllü uyuma davet edilen doktorlardan 850'si beyanname vererek vergi matrahlarını düzeltti.


    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kazancını beyan etmeyen ya da eksik beyan eden mükelleflerin gönüllü uyum çalışmaları kapsamında vergi daireleriyle iletişime geçmesinin, ağır cezai yaptırımlarla karşılaşmamaları için önem taşıdığını söyledi. Gönüllü uyum çalışmalarının, mükelleflerin vergi idaresinin sorduğu hususları izah etmesine imkan verdiğini vurgulayan Şimşek, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, kayıt dışı kalmış kazançları vergilemek" dedi.

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