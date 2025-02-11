Ankara’da tüyler ürperten olay! Cinnet getiren anne iki çocuğunu katletti 1’ini ağır yaraladı

Tüyler ürperten olay, önceki gün Ankara Keçiören'de meydana geldi. Psikiyatrik ilaçlar kullandığı iddia edilen anne Serpil Altınok, evde cinnet geçirdi. Eline aldığı bıçakla, bedensel engelli olduğu öğrenilen çocuğu Muhammet Ali Dereci (7) ile Afra Sümeyye Dereci'yi (10) acımadan katletti. Diğer çocuğu Aybüke Beyza Dereci'yi de (12) ağır yaraladı.

DURUMU KRİTİK

Kanlar içinde yere yığılan Muhammet Ali ile Afra Sümeyye Dereci, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Aybüke Beyza Dereci, hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, katil zanlısı canavar Serpil Altınok'u gözaltına aldı.



Yaşanan olay sonrası görgü tanıkları TAKVİM'e konuştu. Mahalle esnaflarından Murat Akkurt, "Öldürdüğü çocuklarının birini bazanın altına saklamış. O da ölmüş, ondan sonra zaten polis geldi" dedi. Serpil Altınok Dereci'nin eniştesi Mehmet Altuğ, "Aybüke Beyza, babasını arayarak yardım istedi. Anne, depresan ilaç kullanıyordu. İlaçlarını kesmiş. Ama ben daha çocuklarına el kaldırdığını görmedim. Bilinci yerinde değil. Kendini dahi tanımıyor" dedi. KERİM CENGİL