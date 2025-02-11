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Altın yeni zirvesini gördü!

Son 6 haftadır aralıksız değer kazanan ons altın 2 bin 906 dolarla yeni zirvesini gördü. Gram altının fiyatı da 3 bin 344 lira seviyesine taşındı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Altın yeni zirvesini gördü!

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    Jeopolitik belirsizlikler, merkez bankalarının politikaları ve Trump'ın yeni gümrük tarifelerinin yarattığı endişeler, altın fiyatlarına yeni rekorlar getiriyor.

    BU YIL % 11 ARTIŞ
    Son 6 haftadır aralıksız değer kazanan altının ons fiyatı dün de 2 bin 906 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altın yıl başından bu yana dolar bazında yüzde 11 getiri sağladı. Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından Türkiye'de gram altın fiyatları da yükselişini sürdürdü. Gram altın 3 bin 344 lira ile yeni rekor kırdı.

    Analistler, ABD'nin ek gümrük vergisi kararına gelen tepkilerin ticaret savaşlarını tetiklediğini belirterek, ticaret savaşı endişelerinin güvenli liman talebini artırdığını ve bunun da altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Altın fiyatlarına ilişkin tahminler güncellenirken, son olarak Citi Research de 2025 için ortalama altın tahminini 2 bin 900 dolara çıkardı.

    ÇELİK İTHALATINA YÜZDE 25 TARİFE

    ABD Başkanı Donald Trump, "ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak" dedi. Alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyleyen Trump, bugün veya yarın ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını aktardı.

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