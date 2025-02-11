AB’de dönerci sayısı 100 bini geçti

Almanlar'ın geleneksel sokak yemeği olan köri soslu sosisi geride bırakan döner, Avrupa Birliği ülkelerinde büyük ilgi görüyor. Resmi rakamlara göre Almanya genelinde 50 binden fazla dönerci var.



Fransa'da 12 bin, Hollanda'da ise 6 bin dönerci Avrupalılar'ın damak tadını değiştirdi. Araştırmalar, Avrupa genelinde 100 bini aşan dönercinin, birlik ekonomisine yıllık 22 milyar euroluk bir katkı sağladığını gözler önüne serdi. Küçük bir şehir olan Heilbronn'de 20 dönercinin olduğu ifade edildi. Türkiye'de de 40 bin civarında dönerci var.

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