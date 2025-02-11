ABD'de mahkeme Timur Cihantimur ve annesi Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilmesine karar verdi.

Tunç'un paylaşımı (Sosyal medya)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medyadan açıklama yaptı. Tunç, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının ardından başlatılan adli soruşturma sonrasında ülkemiz dışına çıkarak Amerika Birleşik Devletleri'ne giden ve iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan şüpheliler Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un Massachusetts Bölge Mahkemesi tarafından ülkemize iadelerine karar verilmiştir.

Adaletin tecellisi için şüphelilerin ABD'den ülkemize iadeleri hakkında gerekli girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

Cihantimur ve annesi ABD'ye firar etmişti. (Takvim.com.tr)



AMERİKA'YA FİRAR ETMİŞTİ



Cihantimur 29 yaşındaki Murat Aci'ye çarpıp ölümüne neden olduktan sonra annesi Eylem Tok'la birlikte Amerika'ya firar etmişti.