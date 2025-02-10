THY’den önemli iş birliği! IndiGo ile imzalar atıldı

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THY Teknik A.Ş ile Hindistanlı IndiGo Havayolu arasındaki yeni bakım anlaşması MRO Middle East 2025 fuarında imzalandı. Anlaşma kapsamında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş., İstanbul Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı tesislerinde iniş takımı ve geri teslim bakım operasyonlarını gerçekleştirecek. Bu anlaşmaya ek olarak IndiGo'nun Airbus A320neo filosunun iniş takımı bakım operasyonlarını kapsayan anlaşma için görüşmeler de devam ediyor.

THY'den önemli iş birliği (DHA) "INDİGO İLE UZUN SÜREDİR İŞ BİRLİĞİMİZ DEVAM EDİYOR" Anlaşma hakkında Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Mikail Akbulut, "IndiGo ile uzun süredir devam eden iş birliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Yıllar içinde sunduğumuz çeşitli bakım hizmetleri ve bu yeni anlaşma, IndiGo'nun hizmetlerimize olan güvenini yansıtıyor. Airbus A320neo filosu için en yüksek hizmet standartlarını sağlayacak ve IndiGo'nun Hindistan havacılığını yeni yükseklere taşımasına yardımcı olacağız" dedi.