SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş'in savunma tarihleri belli oldu

Yüksek karlı fon vaadiyle milyonlarca liralık dolandırıcılık yapan Seçil Erzan davasında flaş bir gelişme yaşandı. Aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın genel müdür ve yardımcısının savunma yapacakları tarih belli oldu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:26 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 16:26
Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş’in savunma tarihleri belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.

    Seçil Erzan davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Seçil Erzan davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

    SAVUNMA TARİHLERİ BELLİ OLDU
    Dava kapsamında önceki celse haklarında zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılması kararı verilen Erzan'ın o dönem genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun savunma tarihleri belli oldu. Sanık Hakan Ateş'in savunması Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan tarihinde, sanık Mehmet Aydoğdu'nun ise Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan tarihinde alınacak.

    Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)
    FATİH TERİM'İN DE ŞİKAYETİ ALINACAK
    Öte yandan mahkeme, önceki duruşmada sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman'ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına hükmetmişti.

    Seçil Erzan davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)Seçil Erzan davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)

    BİRLEŞEN DOSYA İÇİN TEKRAR İFADE VERECEKLER
    Mahkeme ayrıca, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı'nın da bulunduğu 20 kişinin de şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine karar vermişti.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CHP’deki şaibeli kurultay iddialarına soruşturma! Para karşılığı oy kullandırıldı: Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifade verecek
    Başkan Erdoğan’dan Trump ve Netanyahu’nun tehcir planına sert tepki: İkinci bir Nekbe yaşatmaya Allah’ın izniyle kimsenin gücü yetmez
    Türk Telekom
    CHP’deki 3’lü zirveden at pazarlığı çıktı! Ön seçime girmem diyen Mansur Yavaş Centilmenlik Anlaşması önerdi: 100 bin imza toplayacak
    TAKVİM günler önce duyurmuştu! DEM Parti İmralı heyeti IKBY’ye gidiyor
    Başkan Erdoğan’dan Malezya’daki fahri doktora beratı sonrası önemli açıklamalar
    Ankara’da anne vahşeti! Üç çocuğunun bileğini kesti: 2’si öldü biri ağır yaralı
    CHP’nin muadil 6’lı masası erken dağıldı! Mansur Yavaş ön seçime katılmıyor: Özgür Özel ve İmamoğlu’na Ben sizinle olmam mesajı
    Öcalan’ın PKK’yı fesih çağrısı 4 grubu kapsayacak! Kandil YPG’yi sıkıştırıyor... DEM pazarlık kovalıyor | Ankara’nın planı ne?
    Başkan Erdoğan Asya turuna çıktı! Malezya, Endonezya ve Pakistan... İmzalar atılacak
    EMEKLİYE 9 BİN TL İKRAMİYE: 4 formül masada! %44.38 zam mı gelecek? SSK, BAĞKUR, EYT’liler...
    Sarallar suç örgütü üyesini Yunanistan’a kaçırmışlardı! Şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak ve emniyet müdürünün ifadesi ortaya çıktı
    Meteoroloji’den İstanbul için 3 günlük kar alarmı: Saat verildi! Kuvvetli yağış bastıracak! -2 derece...
    Başkan Erdoğan’ın Trump’ın Gazze sürgün planı tepkisi dünya basınında
    Küresel ahlaksızlıkta zirve! ABD Başkanı Trump Gazze’ye çökme isteğini yineledi: Orayı satın alacağım | Kushner’in sinsi planı
    Galatasaray’dan sağ bek bombası! Transferde son uçak kalkıyor
    EMEKLİ OLAMAYANA PRİM İADESİ | Kimler, nasıl alabilir? Yeniden çalışmaya başlanırsa ne olur?
    Spor yazarlarından Alanyaspor - Fenerbahçe maçı yorumu: Tilki Mourinho
    Adana Demirspor’un Galatasaray maçında sahadan çekilmesi sonrası sert sözler: Hırsızlık!
    Yeşilçam’ın sarışın güzeli Meral Zeren bakın şimdi ne halde! Yılların acıması yok...