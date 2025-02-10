Seçil Erzan davasında flaş gelişme! Mehmet Aydoğdu ve Hakan Ateş’in savunma tarihleri belli oldu

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanması sürüyor.
Seçil Erzan davasında flaş gelişme (Takvim Foto Arşiv)
SAVUNMA TARİHLERİ BELLİ OLDU
Dava kapsamında önceki celse haklarında zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılması kararı verilen Erzan'ın o dönem genel müdürü Hakan Ateş ve genel müdür yardımcısı Mehmet Aydoğdu'nun savunma tarihleri belli oldu. Sanık Hakan Ateş'in savunması Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 15 Nisan tarihinde, sanık Mehmet Aydoğdu'nun ise Ankara 36. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Nisan tarihinde alınacak.
Seçil Erzan ve Fatih Terim (Takvim Foto Arşiv)
FATİH TERİM'İN DE ŞİKAYETİ ALINACAK
Öte yandan mahkeme, önceki duruşmada sanık Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verirken Fatih Terim, Selçuk İnan, Cüneyt Demir, İbrahim Kocabaldır ve Ömer Kahraman'ın birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına hükmetmişti.