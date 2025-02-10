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Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğal afet ve salgınlara karşı 81 ilde ekip

Sağlık Bakanlığı'dan yapılan açıklamada "Afet, yangın, sel, deprem, salgın hastalıklar başta olmak üzere ani gelişen halk sağlığı durumlarında birinci basamak sağlık hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve verimliliğini artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilimizde Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri kurulacak." denildi.

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:46 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 13:46
Sağlık Bakanlığı duyurdu! Doğal afet ve salgınlara karşı 81 ilde ekip

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    Sağlık Bakanlığı, 81 ilde afet, yangın, sel, deprem ve salgın hastalıklar gibi durumlara karşı sağlık hizmet sunumunun kapasitesi ve etkinliğinin artırılması amacıyla "Halk Sağlığı Acil Müdahale" ekipleri oluşturacak.

    Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce 81 il valiliğine ve il sağlık müdürlüklerine "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulmasına ilişkin yazı gönderildi.

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    Türkiye'nin deprem başta olmak üzere su taşkınları, toprak kayması, kaya düşmesi, çığ gibi doğal afetler, bulaşıcı hastalıklar ve salgınlar bakımından riskli bir coğrafyada bulunduğu belirtilen yazıda, afetler sonrasında sağlık alanında öğrenilmiş derslerin tespit edilmesi ve bu dersler doğrultusunda, Bakanlığın gelecekteki olası afet ve acil durumlara hazırlık ve yanıt kapasitesinin geliştirilmesi amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüğü kaydedildi.

    Sağlık Bakanlığı Stratejik Planı (2024-2028) çerçevesinde, deprem, küresel salgın ve afet durumlarında birinci basamak halk sağlığı hizmet sunumunun kapasitesini, erişilebilirliğini, etkinliğini ve kalitesini artırmak amacıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü organizasyonu ve koordinasyonunda, il sağlık müdürlükleri bünyesinde "Halk Sağlığı Acil Müdahale Ekipleri" kurulacak.

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    UMKE EĞİTİMİ ALACAK

    Kurulacak Halk Sağlığı Acil Müdahale ekiplerinin, acil halk sağlığı durumlarında kendi ilinde/diğer illerde gerektiğinde Türkiye sınırları dışında, Bakanlık tarafından sunulan halk sağlığı hizmetlerinin kesintisiz şekilde sürdürülebilirliğinin sağlanmasında ve olası halk sağlığı tehditlerine yönelik önlemlerin alınmasında görev yapması, ekiplerde görev alan personelin halk sağlığı aciliyeti olmayan durumlarda mevcut görevine devam etmesi planlandı.

    Halk Sağlığı Acil Müdahale ekiplerinde, halk sağlığı uzmanı, epidemiyolog, saha epidemiyoloğu, uzman hekim, hekim, ebe, hemşire, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni, psikolog, sosyal çalışmacı, bilgi işlem personeli ve şoför yer alacak.

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    Görevlendirileceklerden Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE) eğitimi almamış olanların, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile koordinasyon sağlanarak UMKE eğitimi almaları da planlandı.

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    Böylece, illerin yapısı ve afetlerle karşılaşma riski gibi durumlar göz önünde bulundurularak, her ilde en az bir ekip olacak şekilde il sağlık müdürlükleri bünyesinde Halk Sağlığı Acil Müdahale ekipleri oluşturulacak.

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